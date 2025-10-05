सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इन वीडियो में कुछ मजाकिया होते हैं तो कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से को भड़का देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक भाजपा कार्यकर्ता कैंसर वार्ड में मरीज को बिस्किट देती नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता वैसे ही कार्यकर्ता मरीज से वह पैकेट वापस ले छीन लेती है. करीब 20 सेकंड के इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग आग बबूला हो रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर वायरल हो रहा है, यह वीडियो जयपुर के RUHS अस्पताल का बताया जा रहा है. कहा जा रहा है क‍ि अस्पताल के वार्ड नंबर 103 में 23 सितंबर को भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता कैंसर मरीजों को फल और बिस्किट बांटने पहुंचे थे. इस दौरान वायरल वीडियो में महिला कार्यकर्ता एक मरीज को बिस्किट का पैकेट देने पहुंचती है, वहीं जैसी ही वह कार्यकर्ता मरीज को बि‍स्‍क‍िट देते हुए फोटो खिंचवाती है वैसे ही फोटो खिंचवाने के बाद वह ब‍िस्‍क‍िट के पैकेट को वापस मरीज से लेकर आगे बढ़ जाती है.

लोग बोले- चढ़ावा और दिखावा एक साथ मैडम

जयपुर के अस्पताल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर @Dr.BLBairwaMS,FACS के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर नाराजगी जताई और कई यूजर्स ने बीजेपी पर दिखावे की राजनीति और पब्लिसिटी के लिए गरीबों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा द‍िया. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि अगर बिस्किट बांटने ही नहीं थे तो कैमरा लेकर अस्पताल क्यों गए थे. एक और यूजर लिखता है, हद है, इनकी अब क्या ही कहा जाए. एक और यूजर लिखता है कि 10 के लिए इतनी बेशर्मी. इसके अलावा एक यूजर अस्पताल को लेकर कमेंट करता है कि ऐसी नौटंकी का आयोजन अस्पताल प्रबंधन को होने ही नहीं देना चाहिए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा की ओर से इस वीडियो को लेकर आयोजकों ने सफाई दी है. बीजेपी के कार्यकर्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है. कार्यकर्ता ने यह दावा किया है कि मरीज के पास पहले से ही बिस्किट का पैकेट रखा हुआ था, जब मरीज को कार्यकर्ता ने दूसरा पैकेट देने की कोशिश की तो मरीज ने लेने से इनकार कर दिया.

ये भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स