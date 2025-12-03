Video: जन्मदिन पर दोस्तों ने केक में रख दिया बम, इसके बाद हुआ जोरदार धमाका और फिर...कांप उठे यूजर्स- वीडियो वायरल
कभी कभी बर्थडे पर किया गया मजाक इतना भारी पड़ जाता है कि इसे भुगतने वाले को जिंदगीभर पछताना पड़ता है. खासकर यारी दोस्ती में केक को लेकर काफी मस्ती की जाती है और यही मस्ती कई बार इतनी भारी पड़ जाती है कि लोगों की जान पर बन आती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के अपने दोस्त के जन्मदिन केक में पटाखों की लड़ छिपा देते हैं और जब कैंडल को आग लगाई जाती है तो बड़ा धमाका हो जाता है.
केक में दोस्तों ने छिपा दिया बम
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के अपने दोस्त के बर्थडे के लिए केक और बाकी चीजें खरीदते हैं ताकी उसे सरप्राइज दे सकें. इसके बाद वो दुकान से केक लेते हैं और इस केक में पटाखों की एक बड़ी लड़ छिपाकर उसे क्रीम से कवर कर लेते हैं. इसके बाद सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और केक को दोस्त के सामने रखकर उसे आग लगाने को कहते हैं, इसके बाद जैसे ही आग लगाई जाती है वैसे ही नजारा पूरी तरह से पलट जाता है.
कैंडल जलाने पर हुआ जोरदार धमाका
जब दोस्त केक को आग लगाने का कहते हैं तो बर्थडे बॉय कैंडल जलाता है और केक के अंदर छिपी पटाखों की लड़ आग पकड़ लेती है. इसके बाद केक में इतना जोरदार धमाका होता है कि पूरा कैमरा फ्रेम आग के गोले से कवर हो जाता है. लोग और बर्थडे बॉय वहां से तेजी से भागता है जिससे बड़ा हादसा टल जाता है. अब वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
आग बबूला हुए यूजर्स
वीडियो को ganesh_shinde8169 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइख भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये हरकतें करने वाले दोस्त तो बिल्कुल नहीं हो सकते. एक और यूजर ने लिखा...ऐसी हरकतें बड़े हादसों को दावत देती हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़ा ही गंदा और भद्दा मजाक था ये.
