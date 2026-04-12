सोशल मीडिया और टीवी पर आपने डांस तो बहुत देखे होंगे. आज की रात से लेकर छत पर सोया था बहनोई गाने पर अदाकाराओं के डांस ने आपको खूब रिझाया होगा. लेकिन जब बात आ जाती है देसी भाभी के डांस की तो फिर हवा की मस्ती कुछ ओर हो जाती है, और बॉलीवुड के चाहने वाले फिर अपनी पसंदीदा अदाकाराओं के साथ बेवफाई कर बैठते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक देसी बिहारी भाभी जिस तरह से भोजपुरी गाने पर ठुमके लगा रही है वो किसी सख्त लौंडे के होश उड़ाने के लिए काफी है.

बनारसी साड़ी पहन भाभी ने उड़ाया गर्दा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भाभी ने हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनी है और साड़ी पहनकर वो डांस फ्लोर पर जब ठुमके लगाने आती है तो वक्त मानों थम सा जाता है. भोजपुरी गानों पर भाभी का ये डांस देखकर आस पास खड़े सख्त लौंडे भी पानी पानी हो जाते हैं, मेहमानों की धड़कने रुक जाती हैं और हर कोई बस भाभी के इस जवान जोश के तूफान में खुद को उड़ते हुए और बर्बाद होते हुए पाता है.

एक्सप्रेशंस और ठुमके देख हैरान रह गए मेहमान

भाभी का डांस और आत्मविश्वास ऐसा है कि जिसे देखकर बड़े पर्दे की अदाकाराएं भी शरमा जाएं. भाभी के चेहरे के एक्सप्रेशंस और उनके ठुमकों की मस्ती को बस हुस्न के चाहने वाले ही महसूस कर सकते हैं. वीडियो अब इंटरनेट के गलियारों में तेजी से फैल रहा है जिसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि भाभी ने तो गर्दा उड़ा दिया.

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यूजर्स बोले, गर्दा उड़ा दिया

वीडियो को @Fun_and_viral_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे बापरे, कितना खतरनाक डांस है. एक और यूजर ने लिखा...भाभी ने तो गर्दा उड़ा दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या डांस किया है, हम सख्त लौंडों का भी दिल पिघल गया है.

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