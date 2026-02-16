“बेंगलुरु में धूप भी हुई लग्जरी! सनलाइट अच्छी आती है इसलिए फ्लैट का किराया 80 हजार रुपये, महिला का पोस्ट वायरल”
महिला ने ‘एक्स’ पर अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु के किराए हर बार उन्हें चौंका देते हैं. इस बार जब वह एक फ्लैट देखने गईं तो मकान मालिक ने किराया 80,000 रुपये बताया.
बेंगलुरु में बढ़ते किराए ने एक बार फिर लोगों को हैरान कर दिया है. आईटी हब के रूप में मशहूर इस शहर में घर किराए पर लेना लगातार महंगा होता जा रहा है, लेकिन हाल ही में सामने आया एक मामला चर्चा का विषय बन गया है. एक महिला ने दावा किया कि उससे एक फ्लैट के लिए सिर्फ इसलिए 80,000 रुपये महीना किराया मांगा गया क्योंकि उस घर में अच्छी धूप आती है. ये मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
धूप अच्छी आती है केवल इसलिए फ्लैट का किराया 80 हजार रुपये
अनु नाम की महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु के किराए हर बार उन्हें चौंका देते हैं. इस बार जब वह एक फ्लैट देखने गईं तो मकान मालिक ने किराया 80,000 रुपये बताया. जब उन्होंने इतनी ऊंची रकम की वजह पूछी तो जवाब मिला कि कमरे में भरपूर धूप आती है, इसलिए किराया ज्यादा है. यह सुनकर वह हैरान रह गईं.
Bangalore Rent would never stop surprising me.— Anu (@Escapeplace__) February 13, 2026
What do you mean “ma’am is room me sunlight bhi aati hai to iska rent ₹80,000 hai” 😭
अनु ने अपने पोस्ट में कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि प्राकृतिक रोशनी जैसी सामान्य सुविधा को अब “प्रीमियम फीचर” मानकर उसकी अलग से कीमत वसूली जा रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जिन सुविधाओं को लोग घर का बुनियादी हिस्सा मानते हैं, क्या अब उन्हें भी अतिरिक्त लग्जरी की तरह बेचा जाएगा? उनका कहना था कि किराए की यह राशि बेहद ज्यादा है और आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है.
यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट
उनकी पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने लिखा कि बेंगलुरु में किराए पिछले कुछ सालों में बेतहाशा बढ़े हैं, खासकर आईटी सेक्टर के विस्तार और बढ़ती मांग की वजह से. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब शायद हवा, पानी और बालकनी के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे. वहीं कई यूजर्स ने इसे शहर के रियल एस्टेट बाजार में असंतुलन का उदाहरण बताया.
पिछले कुछ साल में बेतहाशा बढ़ा है बेंगलुरु में किराया
विशेषज्ञों का मानना है कि बेंगलुरु में बड़ी संख्या में काम के लिए आने वाले पेशेवरों, सीमित आवास विकल्पों और ऊंची मांग के कारण किराए लगातार बढ़ रहे हैं. हालांकि, यह मामला इस बात पर बहस छेड़ता है कि क्या बुनियादी सुविधाओं को भी अब लग्जरी बताकर ऊंची कीमत वसूलना जायज है. फिलहाल, यह घटना शहर में बढ़ती महंगाई और किराए के बोझ को लेकर लोगों की चिंता को फिर से उजागर कर रही है.
