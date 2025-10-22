सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान और परेशान दोनों कर दिया है. वीडियो में एक लड़की पीले रंग का वन-पीस ड्रेस पहनकर अपनी कार को घने जंगल के बीच सड़क किनारे रोकती है और फिर डांस करने लगती है. कार के डैशबोर्ड पर कैमरा फिट है और जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होती है, लड़की बाहर निकलती है और सड़क के बिल्कुल बीच में फिल्मी अंदाज में डांस करने लगती है. माहौल चारों तरफ सन्नाटा, पीछे जंगल और सामने कैमरा. किसी हॉरर फिल्म जैसा सीन बन जाता है.

जंगल में गाड़ी रोक अंधेरे रास्ते रील बनाने लगी लड़की!

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की पूरी मस्ती में डांस कर रही है. उसके पीछे झाड़ियों की सरसराहट और जंगल की आवाजें सुनाई दे रही हैं. आसपास कोई इंसान नहीं है. यही वजह है कि इस वीडियो को देखने वाले कई लोग डर भी गए. लड़की का अंदाज और आत्मविश्वास देखकर यह साफ है कि उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि वो कहां है या कौन देख रहा है. बस कैमरा ऑन होना चाहिए और रील बननी चाहिए. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है. कई यूजर्स ने कहा कि “सोशल मीडिया की फेम की भूख अब इस हद तक पहुंच गई है कि लोग खतरनाक जगहों पर भी वीडियो बनाकर लाइक्स जुटाने लगे हैं.”

यूजर्स बोले, लगता है नागमणि लेकर ही जाएगी

वीडियो को @Sarvagy_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....लगता है आज नागमणि लेकर ही जाएगी. एक और यूजर ने लिखा....अगर कोई राहगीर वहां से गुजरता तो डर के मारे गाड़ी पलट देता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो जंगल का बीच का लोकेशन है, यहां अकेले जाकर रील बनाना खुद की जान से खेलना है.

