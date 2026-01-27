Video: केरल में फालूदा का लुत्फ उठाती दिखीं सुनीता विलियम्स, यूजर्स बोले- इस टेबल को हमेशा के लिए रिजर्व कर दो
हाल ही में रिटायर हुईं भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स केरल दौरे पर आईं और कोझिकोड में फालूदा का आनंद लिया. उनका फालूदा खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Sunita Williams Video: भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हाल ही में केरल दौरे पर थीं और उनकी इस यात्रा ने सोशल मीडिया पर लोगों के दिल में जगह बना ली है. कोझिकोड में उन्होंने एक फालूदा आउटलेट का दौरा किया, जहां वह ठंडा और स्वादिष्ट फालूदा एन्जॉय करती हुई वायरल वीडियो में दिखाई पड़ती है. फालूदा को सेवई से बनाया जाता है.
वीडियो में साफ-साफ देख सकते हैं कि विलियम्स पीच रंग की टी-शर्ट पहने हुए दिखाई पड़ती है. साथ ही वहां पर मौजूद लोगों के साथ बेहद खुशमिजाज अंदाज में बातचीत करती हुई नजर आती है.
अंतरिक्ष से फालूदा तक सफर- वायरल वीडियो
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर Falooda Nation नाम के आउटलेट ने साझा किया है, जिसे करीब 40 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. आउटलेट ने पोस्ट साझा करने के साथ-साथ कैप्शन भी लिखा है कि यह एक ऐसा अविश्वसनीय पल है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे.
फालूदा नेशन में सुनीता विलियम्स का स्वागत करना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है. साथ ही उन्होंने आगे लिखा अंतरिक्ष से सीधे हमारे स्टोर तक. हम अब भी इस पल को लेकर बेहद हैरान हैं. अपने स्वाद उनके साथ साझा करने से हम बहुत गर्व और आभार महसूस कर रहे हैं.
सोशल मीडिया रिएक्शन- यूजर्स
वीडियो के कमेंट सेक्शन में सुनीता विलियम्स की जमकर तारीफ हुई. एक यूज़र ने लिखा, वह शख्सियत जिसने मुझे आसमान जितना ऊंचा सपना देखना सिखाया. दूसरे ने कहा, उस टेबल को हमेशा के लिए रिजर्व कर दो, जैसे ओबामा के आने पर एक रेस्टोरेंट में किया गया था.
एक अन्य यूज़र ने टिप्पणी की, वाकई, वह कितनी विनम्र और सादगी भरी हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो आत्मविश्वास है, वह कमाल का है… उनकी आभा ही बेहद शक्तिशाली लगती है.
