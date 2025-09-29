दुबई में खेले जा रहे एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने अपना दबदबा कायम रखते हुए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी मात दे दी. उतार-चढ़ाव से भरपूर इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के चेहरे खिल उठे. उन्होंने ऐसे-ऐसे कमेंट्स किए, जिन्हें पढ़कर आप भी खिलखिला उठेंगे.

पाकिस्तान ऐसे बताएगा अपनी जीत!

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान फाइनल मैच में मिली इस हार को भी अपने अंदाज में जीता हुआ दिखाने की कोशिश करेगा. उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान कहेगा कि हमने तो 19 ओवर में ही 146 रन बना लिए थे, लेकिन भारत को इसे बनाने में 19.3 ओवर लग गए. इस हिसाब से तो हम ही बेहतर हैं.'

रऊफ को तो बैन कर देगा पाकिस्तान

पाकिस्तान की हार में सबसे बड़ा हाथ उनके तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का माना जा रहा है, जिन्होंने 3.4 ओवर में बिना कोई विकेट हासिल किए 50 रन लुटा दिए. उनकी धारदार गेंदबाजी को तिलक वर्मा और शिवम दुबे अपने ही अंदाज में कुंद कर दिया. सोशल मीडिया यूजर्स का दिल हारिस रऊफ की खराब गेंदबाजी ने खुश कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तानी तो अब रऊफ पर बैन लगाने के बारे में सोच रहे होंगे. मुझे तो लगता है कि पक्का उन पर बैन लगाया जाएगा.

पाकिस्तान ने खुद किया अपना बुरा हाल

लीग मैच और सुपर फोर में खराब शुरुआत को भुलाते हुए पाकिस्तान ने फाइनल मैच में बेहतरीन शुरुआत की. साहिबजादा फरहान के 57 रन और फखर जमा के 46 रन की बदौलत एक समय पाकिस्तान का स्कोर 200 रन के पार जाता नजर आ रहा था. यहां तक कि 12.4 ओवर में पाकिस्तान ने महज एक विकेट खोकर 114 रन बना लिए थे. इसके बाद कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने कमाल करते हुए पाकिस्तान को बेदम कर दिया.

तिलक वर्मा की जमकर हुई तारीफ

भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल, तिलक वर्मा ने 69 रन की नॉटआउट पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया. यह आलम तब था, जब भारत ने महज 20 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे. इनमें अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट शामिल थे.

बुमराह की तारीफों के भी बांधे पुल

सोशल मीडिया यूजर्स ने बुमराह की तारीफों की पुल भी बांधे. दरअसल, बुमराह ने हारिस रऊफ को क्लीन बोल्ड किया. इसके बाद बुमराह ने जेट डाउन वाला रिएक्शन दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके इस एक्शन को हाथोंहाथ ले लिया.

