रऊफ पर तो लगेगा बैन... एशिया कप में पाकिस्तान की हार से खिले यूजर्स के चेहरे, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

रऊफ पर तो लगेगा बैन... एशिया कप में पाकिस्तान की हार से खिले यूजर्स के चेहरे, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

पाकिस्तान की हार में सबसे बड़ा हाथ उनके तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का माना जा रहा है, जिन्होंने 3.4 ओवर में बिना कोई विकेट हासिल किए 50 रन लुटा दिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: स्पर्श गोयल | Updated at : 29 Sep 2025 12:34 AM (IST)
Preferred Sources

दुबई में खेले जा रहे एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने अपना दबदबा कायम रखते हुए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी मात दे दी. उतार-चढ़ाव से भरपूर इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के चेहरे खिल उठे. उन्होंने ऐसे-ऐसे कमेंट्स किए, जिन्हें पढ़कर आप भी खिलखिला उठेंगे.

पाकिस्तान ऐसे बताएगा अपनी जीत!

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान फाइनल मैच में मिली इस हार को भी अपने अंदाज में जीता हुआ दिखाने की कोशिश करेगा. उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान कहेगा कि हमने तो 19 ओवर में ही 146 रन बना लिए थे, लेकिन भारत को इसे बनाने में 19.3 ओवर लग गए. इस हिसाब से तो हम ही बेहतर हैं.'

रऊफ को तो बैन कर देगा पाकिस्तान

पाकिस्तान की हार में सबसे बड़ा हाथ उनके तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का माना जा रहा है, जिन्होंने 3.4 ओवर में बिना कोई विकेट हासिल किए 50 रन लुटा दिए. उनकी धारदार गेंदबाजी को तिलक वर्मा और शिवम दुबे अपने ही अंदाज में कुंद कर दिया. सोशल मीडिया यूजर्स का दिल हारिस रऊफ की खराब गेंदबाजी ने खुश कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तानी तो अब रऊफ पर बैन लगाने के बारे में सोच रहे होंगे. मुझे तो लगता है कि पक्का उन पर बैन लगाया जाएगा. 

पाकिस्तान ने खुद किया अपना बुरा हाल

लीग मैच और सुपर फोर में खराब शुरुआत को भुलाते हुए पाकिस्तान ने फाइनल मैच में बेहतरीन शुरुआत की. साहिबजादा फरहान के 57 रन और फखर जमा के 46 रन की बदौलत एक समय पाकिस्तान का स्कोर 200 रन के पार जाता नजर आ रहा था. यहां तक कि 12.4 ओवर में पाकिस्तान ने महज एक विकेट खोकर 114 रन बना लिए थे. इसके बाद कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने कमाल करते हुए पाकिस्तान को बेदम कर दिया. 

तिलक वर्मा की जमकर हुई तारीफ

भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल, तिलक वर्मा ने 69 रन की नॉटआउट पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया. यह आलम तब था, जब भारत ने महज 20 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे. इनमें अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट शामिल थे.

बुमराह की तारीफों के भी बांधे पुल

सोशल मीडिया यूजर्स ने बुमराह की तारीफों की पुल भी बांधे. दरअसल, बुमराह ने हारिस रऊफ को क्लीन बोल्ड किया. इसके बाद बुमराह ने जेट डाउन वाला रिएक्शन दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके इस एक्शन को हाथोंहाथ ले लिया.

ये भी पढ़ें: बीसीसीआई और आईसीसी में कौन है सबसे ताकतवर! जानिए कैसे क्रिकेट पर राज करता है भारतीय बोर्ड

Published at : 29 Sep 2025 12:34 AM (IST)
Tags :
Trending News IND VS PAK Asia Cup 2025
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
फोटो गैलरी

Embed widget