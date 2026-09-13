वो खूंखार विलेन, जो 150 फिल्मों में बना रेपिस्ट, कभी था फुटबॉलर

70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक विलेन हुए थे. बात जब भी उस दौर के सबसे बेहतरीन विलेन की होती है तो जेहन में सबसे पहले जो नाम आते हैं उनमें अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान और प्राण साहब प्रमुख रूप से शामिल हैं. हालांकि, दिग्गज अभिनेता रंजीत भी उनसे दूर नहीं हैं. आज 85 साल के हो चुके रंजीत ने बॉलीवुड में ढेरों फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों में वो रेपिस्ट भी बने.

रंजीत ने अपने करियर में कई दिग्गज एक्टर्स को बड़े पर्दे पर धूल चटाई और उनसे भी खूब मार खाई. हालांकि, बतौर खलनायक वो न सिर्फ एक्टर्स के लिए बल्कि एक्ट्रेसेस के लिए भी परेशानी का सबब बने. आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं कि उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में.

रंजीत नहीं है असली नाम

रंजीत का जन्म 13 सितंबर 1941 को पंजाब के अमृतसर में जंडियाला गुरु में हुआ था. उनका ताल्लुक सिख धर्म से हैं और अभिनेता का असली नाम गोपाल सिंह बेदी हैं. हालांकि अभिनेता ने बाद में अपना नाम बदल लिया था.

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एक्टर नहीं बनना चाहते थे रंजीत

रंजीत ने ETimes को दिए इंटरव्यू में अपनी पुरानी यादो को ताजा करते हुए बताया था कि वो कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे. अभिनेता ने कहा था कि मैं तो बाय चांस एक्टर बन गया था. जबकि वो उस वक्त एक्टिंग को लेकर सीरियस भी नहीं थे.

फुटबॉलर थे, एयरफोर्स की एग्जाम भी दिया

इसी इंटरव्यू में रंजीत ने अपनी उस जर्नी को भी याद किया था जो उनके एक्टर बनने के पहले की थी. उन्होंने कहा था, 'मुझे लोग गोली नाम से बुलाया करते थे. मैं फुटबॉलर था. मैंने अपने तीन दोस्तों के साथ एयरफोर्स की एग्जाम दी थी और फिर हम कोयंबटूर भी गए थे ट्रेनिंग के लिए.' रंजीत ने आगे कहा था कि ट्रेनिंग के दौरान जब सुपरवाइजर के साथ उनका ताल-मेल नहीं बैठा तो वो वापस दिल्ली आ गए थे.

जब रेप सीन की वजह से पिता ने घर से निकाला

रंजीत की मुलाकत एक पार्टी के दौरान फिल्ममेकर रणजीत सिंह से हुई थी और उन्होंने रंजीत को अपनी एक फिल्म में ट्रक ड्राइवर के हेल्पर का रोल ऑफर किया था, हालांकि वो फिल्म बन ही नहीं पाई. रंजीत ने अपना डेब्यू साल 1970 की फिल्म 'सावन भादो' से किया था. वहीं उन्हें पहली बड़ी पहचान साल 1971 की फिल्म 'शर्मीली' से मिली थी. इसमें उन्होंने विलेन का किरदार निभाया था.

रंजीत ने इस फिल्म में एक्ट्रेस राखी गुलजार से रेप की कोशिश की थी और सीन का उन्हें बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा था. रंजीत ने बताया था कि उनके पैरेंट्स इससे बेहद नाराज हुए थे और उनके पिता ने तो उन्हें घर से निकाल दिया था. पिता ने रंजीत से कहा था कि फिल्मों में दूसरे किरदरा निभाओ. बाप की नाक कटवा रहे हो. वहीं उनकी मां ने कहा था कि तुम ऐसे काम कर रहे हो, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे?

150 फिल्मों में बने रेपिस्ट

रंजीत ने अपने करियर में बतौर विलेन 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. इनमें वो करीब 150 फिल्मों में रेपिस्ट के किरदार में नजर आए थे. कई मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने बड़े पर्दे पर बदसलूकी की थी. ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ही रंजीत ने अपने रेप सीन को लेकर कहा था, 'लोग मुझे रेप स्पेशलिस्ट बुलाने लगे थे.'

न कभी नॉनवेज खाया, न शराब पी

रंजीत की ये बात आपको हैरान कर सकती है कि बड़े पर्दे पर खूंखार विलेन के रूप में नजर आए और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने कभी शराब नहीं पी और न ही कभी नॉनवेज खाया.

रंजीत की पर्सनल लाइफ

रंजीत की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेता ने आलोका बेदी से शादी की थी. अब दोनों दो बच्चों के पैरेंट्स हैं. कपल की बेटी दिव्यांका बेदी और एक बेटा चिरंजीव है. रंजीत अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.

रंजीत की चर्चित फिल्में

85 साल की उम्र में भी रंजीत बॉलीवुड में एक्टिव हैं और लगातार काम कर रहे हैं. 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके रंजीत की चर्चित फिल्मों की बात करें तो इनमें 'मुकद्दर का सिकंदर', 'शर्मीली', 'नमक हलाल', 'प्रेम प्रतिज्ञा', 'सुहाग', 'हाउसफुल 2', 'हाउसफुल 5', 'करण अर्जुन', 'लावारिस', 'अमर अकबर एंथनी' आदि शामिल हैं.

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