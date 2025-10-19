हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतस्वीरें देख आ जाएगी उल्टी... अमृत भारत एक्सप्रेस में झूठे डिस्पोजबल धोकर यात्रियों को परोसा जा रहा खाना! भड़के यूजर्स

तस्वीरें देख आ जाएगी उल्टी... अमृत भारत एक्सप्रेस में झूठे डिस्पोजबल धोकर यात्रियों को परोसा जा रहा खाना! भड़के यूजर्स

Amrit Bharat Express: अमृत भारत एक्सप्रेस में परोसे जा रहे खाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. यात्रियों ने आरोप लगाया कि झूठे डिस्पोजेबल प्लेट्स धोकर दोबारा इस्तेमाल हो रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Oct 2025 11:21 AM (IST)
Amrit Bharat Express: भारतीय रेलवे में में दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर अक्सर सवाल उठाते रहे. कई बार ऐसी खबरें सामने आई है. जहां काफी खराब क्वालिटी का खाना दिया गया है. लेकिन जब देश की लग्जरी ट्रेनों में भी ऐसा होने लगे. तो फिर क्या ही कहने. हाल ही में अमृत भारत एक्सप्रेस में परोसे जा रहे खाने को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.

ट्रेन में सर्व किए जा रहे फूड पैकेट्स की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिनमें कथित तौर पर झूठे डिस्पोजेबल प्लेट्स और गंदे खाने के निशान दिख रहे हैं. यात्रियों का कहना है कि उन्हें बार-बार इस्तेमाल किए हुए प्लेट्स में खाना दिया गया. सोशल मीडिया पर तस्वीर खूब वायरल हो रही हैं. 

अमृत भारत एक्सप्रेस में झूठे डिस्पोजबल में दिया खाना 

अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के साथ बड़ा खेल हो गया. ट्रेन में खाना परोसने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल प्लेट्स और बॉक्स को धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है. यात्रियों का कहना है कि उन्हें ऐसे बॉक्स में खाना दिया गया जिन पर पुराने खाने के निशान और तेल के धब्बे साफ दिख रहे थे. किसी ने इस नजारे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दीं. 

जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं. कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा कि रेलवे अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आगे निकल गया है. क्योंकि अब प्लेट्स फेंकी नहीं जातीं बल्कि धुलकर वापसी ड्यूटी पर लग जाती हैं. मामला बढ़ने पर रेलवे ने कैटरिंग एजेंसी से रिपोर्ट तलब की है और जांच शुरू कर दी गई है.

लोग जता रहे हैं नाराजगी

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @ImYadavVinay नाम के अकाउंट से शेयर की गई तस्वीरों को अब तक कई लोग देख चुके हैं. रेलवे की ओर से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाने को लेकर बहुत से लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर में कमेंट करते हुए लिखा है 'हर जगह चोरी चल रही ट्रेन में तो कुछ भी खाने वाला नहीं है.' एक और यूजर ने लिखा है 'यह देखने के बाद तो लगता है कि ट्रेन के अंदर से कुछ ऑर्डर नहीं करना चाहिए.'  एक अन्य यूजर ने लिखा है 'डिस्पोजेबल प्लेट को धोकर दोबारा इस्तेमाल करना साफ-सफाई के नियमों की खुली उल्लंघना है यात्रियों के स्वास्थ्य से ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होना चाहिए.'

Published at : 19 Oct 2025 11:19 AM (IST)
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
