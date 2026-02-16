सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों का दिल जीत लिया है. आमतौर पर दुल्हन अपनी मेहंदी में दूल्हे का नाम या कोई खास पारंपरिक डिजाइन बनवाती है, लेकिन एक दुल्हन ने अपनी जिंदगी की सबसे खास शुरुआत को यादगार बनाने के लिए कुछ अलग और अनोखा किया. उसने अपनी मेहंदी में उस कंपनी का लोगो बनवाया, जहां से उसकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी. यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे प्यार, सम्मान और क्रिएटिविटी का खूबसूरत मेल बता रहे हैं.

शादी के मौके पर दुल्हन ने हाथ पर बनवाया अपनी कंपनी का लोगो

इस वीडियो में दिख रही दुल्हन प्रियंशी श्रीमल हैं, जिन्होंने अपनी शादी के मौके पर Amazon India के मशहूर ‘स्माइल’ लोगो को अपनी मेहंदी में शामिल करवाया. प्रियंशी और रजत वर्मा की मुलाकात Amazon में साथ काम करते हुए हुई थी. दोनों पहले सहकर्मी थे और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. जब शादी का समय आया तो प्रियंशी ने तय किया कि वह अपनी मेहंदी में Amazon के आइकॉनिक लोगो को शामिल करेंगी. पारंपरिक डिजाइन के साथ उनके हाथ पर बेहद खूबसूरती से Amazon का ‘स्माइल’ लोगो उकेरा गया.

Inside Amazon ने शेयर किया वीडियो

इस खास पल का वीडियो Inside Amazon नाम के आधिकारिक अकाउंट से शेयर किया गया. यह अकाउंट कंपनी के कर्मचारियों की कहानियां और पर्दे के पीछे की झलकियां साझा करता है. दिलचस्प बात यह है कि इस अकाउंट को Amazon के संस्थापक जेफ बेजोस भी फॉलो करते हैं. वीडियो पर टेक्स्ट में लिखा था, “When Amazonians get married.”

यूजर्स बोले, ये तो दिल छू लेने वाला पल है

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कपल की तारीफ करनी शुरू कर दी. लोगों ने इसे क्रिएटिव और दिल छू लेने वाला ट्रिब्यूट बताया. दूल्हे रजत वर्मा ने भी कमेंट करते हुए लिखा कि वह हमेशा Amazon के आभारी रहेंगे, क्योंकि वहीं उन्हें उनकी ‘फॉरएवर’ प्रियंशी मिलीं. प्रियंशी ने भी Inside Amazon का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाया.

