आज के समय में सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कभी हंसी-मजाक से भरा वीडियो लोगों का मनोरंजन करता है, तो कभी गुस्से और अजीब हरकतों से जुड़े वीडियो चर्चा में आ जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं.

यह वीडियो गांव के क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, जहां खेल के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मैच का माहौल ही बदल दिया. आमतौर पर गांवों में क्रिकेट दोस्ती और मस्ती के लिए खेला जाता है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया.

क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक खेत में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं. सभी खिलाड़ी पूरे जोश के साथ खेल का मजा ले रहे होते हैं. तभी अचानक एक ट्रैक्टर खेत में घुस आता है और खेत को जोतना शुरू कर देता है.

जानकारी के मुताबिक, जिस खेत में यह क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, वह खेत उसी व्यक्ति का था जिसने ट्रैक्टर चलाया. बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया गया, जिससे वह काफी नाराज हो गया. गुस्से में आकर उसने बिना कुछ सोचे-समझे ट्रैक्टर निकाल लिया और पूरे खेत को जोत दिया.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही ट्रैक्टर खेत में चलता है, वहां मौजूद लोग पहले तो हैरान हो जाते हैं फिर कुछ लोग हंसने लगते हैं और अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगते हैं. क्रिकेट मैच वहीं रुक जाता है और खिलाड़ी ट्रैक्टर से दूर हट जाते हैं.

वीडियो में यह भी बताया जाता है कि गुस्से में खेत जोतने वाला शख्स वही है, जिसे बल्लेबाजी नहीं मिली थी. उसकी यह हरकत अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

सोशल मीडिया पर क्यों हुआ वायरल?

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. पोस्ट होते ही यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने इस पर कई तरह के मजाकिया कमेंट्स किए हैं. किसी ने लिखा, भैया को बैटिंग नहीं मिली तो खेती शुरू कर दी. एक यूजर ने कहा, गांव की IPL का नया नियम, तो किसी ने मजाक में लिखा, जब गुस्सा आए तो खेती करो. कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया, तो कुछ ने कहा कि गुस्से में ऐसा करना सही नहीं है.

