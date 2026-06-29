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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजिस फ्लाइट में पत्नी थी एयर होस्टेस उसी में यात्रा करने पहुंचा पति, क्यूट सरप्राइज का वीडियो वायरल

जिस फ्लाइट में पत्नी थी एयर होस्टेस उसी में यात्रा करने पहुंचा पति, क्यूट सरप्राइज का वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक फ्लाइट का नजारा दिखाया गया है. फ्लाइट में एयर होस्टेज सभी यात्रियों का स्वागत कर रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jun 2026 05:28 PM (IST)
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कभी-कभी जिंदगी आपको ऐसे चौंकाती है कि आप मुस्कुराने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसुओं का भी अनुभव करते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर यूजर्स के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई है. वीडियो में एक महिला जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस थी उसी में उसका पति यात्रा करने पहुंचता है और अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है. ये प्यारा सा सरप्राइज वीडियो अब इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है.

फ्लाइट में अपनी पत्नी को देखकर दंग रहा गया पति

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक फ्लाइट का नजारा दिखाया गया है. फ्लाइट में एयर होस्टेज सभी यात्रियों का स्वागत कर रही है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उसे किसी का इंतजार है जो अब आता ही होगा. थोड़ी ही देर में एक शख्स यात्रियों की लाइन में आता है जिसे देखकर एयर होस्टेस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एयर होस्टेस का हसबैंड होता है जिसे देखने और सरप्राइज देने के लिए एयर होस्टेस कब से बेताब थी.

 
 
 
 
 
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दोनों ने एक दूसरे पर यूं लुटाया प्यार

अपनी पत्नी को फ्लाइट में देखकर पति भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाता है और अपनी पत्नी यानी एयर होस्टेस का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उस पर प्यार लुटाता है. दोनों एक दूसरे को देखकर खूब मुस्कुराते हैं और फिर पति अपनी सीट की ओर चला जाता है. ये प्यारा सा वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है जिसे लेकर यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, कितना खूबसूरत पल है

वीडियो को aishwaryatamta98 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पति को देखकर कितनी खूबसूरत स्माइल दी है कितना प्यारा पल है. एक और यूजर ने लिखा...आज तो पति का दिन ही बन गया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...उसका पूरा मन था अपने पति को हग करने का.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 05:28 PM (IST)
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