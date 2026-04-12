AI चश्मों से हो रही नकल! एग्जाम हॉल में ‘स्मार्ट चीटिंग’ का खेल, इस देश में छात्र बन रहे टॉपर

टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ इंसानों की जिंदगी को आसान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने के बाद कई ऐसी चीजें सामने आई हैं, जिन्होंने सिस्टम को ही चुनौती दे दी है. अब एक नई रिपोर्ट ने शिक्षा जगत में हड़कंप मचा दिया है. China में छात्र AI से लैस स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल कर परीक्षाओं में नकल कर रहे हैं. ये कोई साधारण चश्मा नहीं, बल्कि ऐसा हाईटेक गैजेट है जो सवालों को स्कैन करके तुरंत जवाब आंखों के सामने दिखा देता है वो भी बिना किसी को भनक लगे.

कैसे काम करते हैं ये AI स्मार्ट ग्लासेस?

इन स्मार्ट ग्लासेस में कैमरा और ऑडियो फीचर के साथ एडवांस AI मॉडल जुड़े होते हैं. छात्र जैसे ही सवाल या टेक्स्ट को देखते हैं, चश्मा उसे स्कैन कर लेता है और AI की मदद से उसका जवाब तैयार कर देता है. ये जवाब सीधे लेंस पर ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए दिखाई देता है, जिससे बाहर से देखने वाले को कुछ भी असामान्य नहीं लगता. पहले जहां ऐसे डिवाइस भारी और अजीब दिखते थे, वहीं अब Xiaomi और Alibaba जैसी कंपनियों ने इन्हें इतना स्टाइलिश बना दिया है कि ये आम चश्मे जैसे ही दिखते हैं. यही वजह है कि इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया है.

रिसर्च में चौंकाने वाले नतीजे

इस तकनीक की ताकत का अंदाजा एक रिसर्च से लगाया जा सकता है. Hong Kong University of Science and Technology के एक प्रयोग में, AI स्मार्ट ग्लासेस पहनने वाला छात्र 100 छात्रों में टॉप 5 में पहुंच गया. उसने 100 में से औसतन 92.5 अंक हासिल किए, जबकि बाकी छात्रों का औसत स्कोर 72 था. यह नतीजा दिखाता है कि अगर इस तकनीक का गलत इस्तेमाल जारी रहा, तो यह परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है.

महंगे हैं, लेकिन किराये पर मिल रहे हैं

इन AI स्मार्ट ग्लासेस की कीमत 270 डॉलर से लेकर 1000 डॉलर तक जाती है, जो हर छात्र के बस की बात नहीं है. लेकिन यहां भी जुगाड़ निकल आया है. सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म्स पर ये ग्लासेस किराये पर मिल रहे हैं, जहां 40 से 80 युआन (करीब 500–1000 रुपये) रोजाना में इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है. एक छात्रा ने तो यह तक बताया कि वह खुद इन ग्लासेस से नकल करती है और फिर उन्हें दूसरों को किराये पर भी देती है. एक छोटे से रिमोट (जो अंगूठी जैसा दिखता है) की मदद से सवाल स्कैन कर AI को भेजे जाते हैं और जवाब तुरंत मिल जाता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: RCB जर्सी से हुआ नामकरण, महाराष्ट्र के कपल ने बेटे का नाम रखा विराट, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स ने लिए मजे

इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है. कुछ यूजर्स इसे टेक्नोलॉजी का खतरनाक गलत इस्तेमाल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सीधा असर पड़ेगा. वहीं कई लोग हैरानी जताते हुए लिख रहे हैं कि “अब पढ़ाई नहीं, गैजेट्स टॉपर बनाएंगे”. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि “अब एग्जाम हॉल में स्टूडेंट नहीं, AI बैठेगा”. हालांकि कुछ लोग इसे भविष्य की झलक बताते हुए यह भी कह रहे हैं कि अब एग्जाम सिस्टम को बदलने का समय आ गया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: गजब! तेल संकट के बीच कुत्ते की पीठ पर टंकी रख पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स, वीडियो देख आएगी हंसी