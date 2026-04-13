हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग90 लाख दो तभी घूंघट उठाऊंगी... सुहागरात पर दुल्हन की डिमांड ने उड़ाए दूल्हे के होश; मामला वायरल

90 लाख दो तभी घूंघट उठाऊंगी... सुहागरात पर दुल्हन की डिमांड ने उड़ाए दूल्हे के होश; मामला वायरल

Agra News: इस घटना की चर्चा जोरों पर है और लोग इसे सुनकर दंग हैं कि आखिर एक शादी के बाद इतनी बड़ी रकम की डिमांड कैसे की जा सकती है. मामला सिर्फ मांग तक नहीं रुका.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 13 Apr 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

शादी का घर, खुशियों का माहौल और नई जिंदगी की शुरुआत… लेकिन आगरा में एक ऐसी सुहागरात की कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. जहां आमतौर पर सुहागरात प्यार और नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक होती है, वहीं यहां मामला पैसों की ऐसी मांग तक पहुंच गया कि बात सीधे जान लेने तक आ गई. सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा जोरों पर है और लोग इसे सुनकर दंग हैं कि आखिर एक शादी के बाद इतनी बड़ी रकम की डिमांड कैसे की जा सकती है. मामला सिर्फ मांग तक नहीं रुका, बल्कि इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

सुहागरात से पहले 90 लाख की डिमांड

उत्तर प्रदेश के आगरा के जगदीशपुरा इलाके में हुई इस शादी में सब कुछ सामान्य था. शादी बिना किसी विवाद के संपन्न हो गई. लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब सुहागरात से पहले दुल्हन ने अचानक अपने पति के परिवार से 90 लाख रुपये कैश की मांग रख दी. दुल्हन का कहना था कि उसे 90 लाख रुपये दिए जाएं इसके बाद ही वो दूल्हे को घूंघट उठाने देगी. इस मांग को सुनकर दूल्हा और उसका परिवार सन्न रह गया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम तुरंत देना उनके लिए संभव नहीं था.

बात बिगड़ी तो दुल्हन ने छोड़ा घर

जब दूल्हे पक्ष ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई, तो दुल्हन ने कथित तौर पर अपने गहने और सामान समेटा और अपने मायके लौट गई. परिवार को लगा कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन असली विवाद तो इसके बाद शुरू हुआ. अगले ही दिन दुल्हन के परिजन दूल्हे के घर पहुंच गए. आरोप है कि उन्होंने दूल्हे के परिवार को घर के अंदर बंद कर दिया और फिर पैसे की मांग को लेकर दबाव बनाने लगे.

गैस लाइन से छेड़छाड़, बड़ा हादसा टला

सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने घर की PNG गैस लाइन से छेड़छाड़ की और आग लगाने की कोशिश की. अगर समय रहते मदद नहीं मिलती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. दूल्हे के परिवार ने किसी तरह 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर में बंद परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला. इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: गजब! तेल संकट के बीच कुत्ते की पीठ पर टंकी रख पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स, वीडियो देख आएगी हंसी

यूजर्स बोले, ये दुल्हन नहीं मौत की सौदागर है

सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ तो लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा...ये दुल्हन है या मौत की सौदागर. एक और यूजर ने लिखा...सभी लोगों पर हत्या की कोशिश का मुकदमा लगना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आजकल ससुराल वाले इसलिए ही बहू लाने से डरते हैं और आज का युवा शादी से इसलिए ही खौफ खाता है. तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि एक तरफा पक्ष सुनकर किसी के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: RCB जर्सी से हुआ नामकरण, महाराष्ट्र के कपल ने बेटे का नाम रखा विराट, वीडियो हुआ वायरल

Published at : 13 Apr 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Viral News Agra Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
90 लाख दो तभी घूंघट उठाऊंगी... सुहागरात पर दुल्हन की डिमांड ने उड़ाए दूल्हे के होश; मामला वायरल
90 लाख दो तभी घूंघट उठाऊंगी... सुहागरात पर दुल्हन की डिमांड ने उड़ाए दूल्हे के होश; मामला वायरल
ट्रेंडिंग
Video: देवरानी-जेठानी के ठुमकों ने लूटी महफिल, साड़ियों की ट्विनिंग और देसी अंदाज वाला डांस हुआ वायरल
देवरानी-जेठानी के ठुमकों ने लूटी महफिल, साड़ियों की ट्विनिंग और देसी अंदाज वाला डांस हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
AI क्या करके मानेगा! 188 रुपये में करवा रहा भगवान से बात, जान लें कैसे होगी कॉलिंग?
AI क्या करके मानेगा! 188 रुपये में करवा रहा भगवान से बात, जान लें कैसे होगी कॉलिंग?
ट्रेंडिंग
Up viral: 8वीं क्लास के बच्चे ने दिखाई समझदारी, डिजिटल अरेस्ट में बर्बाद होने से बचा लिया पूरा परिवार, यूजर्स कर रहे तारीफ
8वीं क्लास के बच्चे ने दिखाई समझदारी, डिजिटल अरेस्ट में बर्बाद होने से बचा लिया पूरा परिवार, यूजर्स कर रहे तारीफ
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बेइज्जती करवाकर भी मन नहीं भरा! फिर वार्ता के लिए अमेरिका और ईरान के पीछे पड़ गए शहबाज-मुनीर, PAK मीडिया का दावा
बेइज्जती करवाकर भी मन नहीं भरा! फिर वार्ता के लिए US-ईरान के पीछे पड़े शहबाज, PAK मीडिया का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा के कई इलाकों में भीषण जाम से जनता परेशान, DND, 62 में भी भारी ट्रैफिक
Live: नोएडा के कई इलाकों में भीषण जाम से जनता परेशान, DND, 62 में भी भारी ट्रैफिक
विश्व
एक अरब डॉलर और शादी के लिए सबसे खूबसूरत महिला.... युगांडा के आर्मी चीफ ने क्यों की तुर्किए से अजीबोगरीब डिमांड?
एक अरब डॉलर और शादी के लिए सबसे खूबसूरत महिला.... युगांडा के आर्मी चीफ ने क्यों की तुर्किए से अजीबोगरीब डिमांड?
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
विश्व
Iran-US Talks: ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
Results
Board Results 2026 Live: यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई और एमपी बोर्ड तक... जानें किस दिन जारी होगा कौन सा रिजल्ट
यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड तक... जानें किस दिन जारी होगा कौन सा रिजल्ट
एग्रीकल्चर
Kitchen Waste Fertilizer: किचन के कचरे से घर पर भी बना सकते हैं फर्टिलाइजर, डालते ही खिल उठेंगे पौधे
किचन के कचरे से घर पर भी बना सकते हैं फर्टिलाइजर, डालते ही खिल उठेंगे पौधे
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget