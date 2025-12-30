हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घुटने के ऑपरेशन के बाद अंग्रेजी बोलने लगा डच खिलाड़ी, मां बाप को पहचानने से भी किया इनकार- इंटरनेट हैरान

एक चौंकाने वाला मामला नीदरलैंड्स से सामने आया है, जहां एक 17 वर्षीय किशोर की सामान्य घुटने की सर्जरी के बाद जिंदगी अचानक अजीब मोड़ पर पहुंच गई. किशोर घुटनों की सर्जरी के बाद अपनी भाषा भूल गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 30 Dec 2025 08:40 PM (IST)


इंसानी दिमाग आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है. कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो डॉक्टरों को भी हैरान कर देते हैं और आम लोगों के लिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगते. सोचिए अगर कोई व्यक्ति सोकर उठे और अचानक अपनी मातृभाषा भूल जाए, अपने माता-पिता को पहचान न पाए और एक दूसरी भाषा में ही बात करने लगे. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला नीदरलैंड्स से सामने आया है, जहां एक 17 वर्षीय किशोर की सामान्य घुटने की सर्जरी के बाद जिंदगी अचानक अजीब मोड़ पर पहुंच गई. किशोर घुटनों की सर्जरी के बाद अपनी भाषा भूल अंग्रेजी बोलने लगा.

घुटनों के ऑपरेशन के बाद डच भूल अंग्रेजी बोलने लगा खिलाड़ी

नीदरलैंड्स में रहने वाला यह 17 साल का लड़का फुटबॉल खेलते वक्त घायल हो गया था, जिसके बाद उसे घुटने की सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. सर्जरी पूरी तरह से सामान्य रही और डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान या बाद में कोई भी जटिलता सामने नहीं आई. लेकिन असली हैरानी तब हुई जब किशोर एनेस्थीसिया से जागा. होश में आते ही उसने डच भाषा बोलना बंद कर दिया और केवल अंग्रेजी में बात करने लगा. यही नहीं, वह बार-बार यह कहता रहा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है. उसने अपने माता-पिता को पहचानने से भी इनकार कर दिया और डच भाषा न तो समझ पा रहा था और न ही बोल पा रहा था.

हैरान रह गए डॉक्टर्स

शुरुआत में अस्पताल की नर्सों को लगा कि यह एनेस्थीसिया से उबरने के दौरान होने वाला इमर्जेंस डेलीरियम हो सकता है. यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मरीज कुछ समय के लिए भ्रमित रहता है. लेकिन समय बीतने के बावजूद किशोर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, इस लड़के का कोई पूर्व मानसिक या न्यूरोलॉजिकल इतिहास नहीं था. परिवार में भी कोई गंभीर बीमारी का रिकॉर्ड नहीं था, सिवाय मां के परिवार में अवसाद के कुछ मामलों के.

सामने आई वजह

डॉक्टरों ने जब गहराई से जांच की तो उन्होंने इसे विदेशी भाषा सिंड्रोम यानी फॉरेन लैंग्वेज सिंड्रोम का मामला बताया. यह एक बेहद दुर्लभ स्थिति है जिसमें व्यक्ति अचानक अपनी मातृभाषा छोड़कर दूसरी भाषा में ही बात करने लगता है. यह विदेशी उच्चारण सिंड्रोम से अलग है, जहां भाषा वही रहती है लेकिन उच्चारण बदल जाता है. इस मामले में किशोर पूरी तरह से अंग्रेजी में ढल गया था.

यूजर्स लेने लगे मजे

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ वैसे ही पूरा इंटरनेट हैरान रह गया. एक यूजर ने लिखा...दिमाग घुटनों में होता है सुना था, आज देख भी लिया. एक और यूजर ने लिखा....जो भाषा उसने कभी बोली नहीं दिमाग उसे रिमाइंड कैसे कर पा रहा है, पक्का नाटक कर रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई सर्जरी घुटने की हुई तो असर दिमाग पर कैसे चला गया, नशा करके ऑपरेशन कर रहे थे क्या.

Published at : 30 Dec 2025 08:40 PM (IST)
