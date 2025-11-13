Security arrangements in Delhi: दिल्ली में हाल ही में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके के बाद राजधानी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस हर जगह नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही है. लोग चाहे ऑफिस जा रहे हों, बाजार या शादी समारोह में, अब बिना चेकिंग के कोई वाहन नहीं निकल पा रहा. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शादी से लौट रहे एक परिवार की कार की चेकिंग के दौरान पुलिस को ऐसा नजारा देखने को मिला कि वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे.

कार की डिग्गी में लेटा था लड़का

वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका. कार में एक परिवार बैठा था जो शादी से वापस घर लौट रहा था. जब पुलिस ने गाड़ी की डिग्गी खोलने को कहा जैसे ही डिग्गी खोली गई, पुलिस और वहां मौजूद लोग दंग रह गए क्योंकि अंदर एक युवक लेटा हुआ था.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर के अंदर चेकिंग तेज है,और शादियों के दिन भी चल रहे है।



ऐसे में शादी से लौट रहे पारिवार को जब दिल्ली पुलिस ने रोका तो,गाड़ी में जगह कम होने की वजह से “मामा के लड़के” को डिक्की में लेटाया हुआ था।



“ओये सत्यम खड़ा हो” 😃 pic.twitter.com/4PfEA5k47U — Sagar Kumar “Sudarshan News” (@KumaarSaagar) November 13, 2025

पुलिसकर्मी ने हैरानी से पूछा, इसे ऐसे क्यों लिटा रखा है तो परिवार वालों ने जवाब दिया कि यह हमारे मामा का लड़का है, गाड़ी में जगह कम थी इसलिए इसे डिग्गी में लिटा दिया. फिर वह युवक उठकर बाहर आ गया और वहां मौजूद लोग हंसने लगे.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद तेज हुई पुलिस की चेकिंग

यह पूरा वाकया वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा कि अब तो डिग्गी में भी सवारी तो किसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस की चेकिंग ने मामा के लड़के को बाहर निकाल दिया. हालांकि, पुलिस का कहना है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है.