बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य विधान परिषद से इस्तीफा देने की संभावना को लेकर आज राजनीतिक हलचल चरम पर है. मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठकें कर रहे हैं. बता दें कि 16 मार्च को राज्यसभा सीट जीतने के बाद उन्हें नियम के तहत 30 मार्च तक विधानसभा से इस्तीफा देना अनिवार्य है.

नीतीश कुमार से 29 मार्च को मुलाकात करने वाले नेताओं में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मोकामा विधायक अनंत सिंह शामिल थे. बैठक में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से बिहार में बने रहने का आग्रह किया.

जेडीयू और बीजेपी में उत्तराधिकारी की दौड़!

मुख्यमंत्री पद के संभावित उत्तराधिकारी को लेकर राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है. BJP के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सबसे आगे माना जा रहा है. खुद नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान संकेत दिया था कि बिहार को आगे चल कर देखने वाले यही लोग हैं. वहीं, जेडीयू के कुछ नेता उनके बेटे निशांत कुमार को उत्तराधिकारी मानते हैं. उनका मानना है कि निशांत में मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं. राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद नीतीश कुमार की भूमिका केवल औपचारिक रह सकती है.

एक अन्य घटनाक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी विधानसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा देने वाले थे. हालांकि, अंतिम समय में उन्हें असम के चुनाव के लिए रवाना होना पड़ा और उनका इस्तीफा स्थगित कर दिया गया. इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि नबीन के कामकाज के कारण इस्तीफा टला. इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में बड़े नेताओं की गतिविधियों और इस्तीफों को लेकर राजनीतिक गतिशीलता काफी तेज है.

विपक्षी प्रतिक्रिया और भविष्य की राजनीति

राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए बीजेपी ने दबाव डाला. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है और नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना इसी योजना का हिस्सा है. उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार भले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अब पार्टी उनके हाथ में नहीं है और इसे एक गुट चला रहा है जो भाजपा के साथ जुड़ा है.”

नीतीश कुमार ने इस साल 5 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की अपनी घोषणा की थी. उन्होंने विधानसभा और संसद के दोनों सदनों में सदस्य बनने की अपनी लंबे समय से चली आ रही इच्छा भी व्यक्त की थी. राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के अन्य उम्मीदवार भी उपस्थित थे. इस राजनीतिक परिदृश्य में आज उनका इस्तीफा बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है और आने वाले समय में सरकार और पार्टी की दिशा तय करने में अहम साबित होगा.