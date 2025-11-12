Alto है या चलता-फिरता होटल? होश उड़ा देगा यह जुगाड़, देखें वायरल वीडियो

आज के समय में सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गया है, जहां हर दिन कुछ नया देखने को मिल जाता है. पहले जहा टीवी या अखबार ही खबरों और मनोरंजन का जरिया हुआ करते थे, वहीं अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और X जैसे प्लेटफॉर्म ने आम लोगों को भी स्टार बना दिया है.

हर दिन हजारों लोग अपने वीडियोज अपलोड करते हैं. कोई डांस दिखाता है, कोई अपनी कला, और कोई अपने जुगाड़ के कमाल. लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं और देखते ही देखते इंटरनेट पर छा जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @namastezindagi24 से शेयर किया गया है, और अपलोड होते ही इसने लाखों व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स बटोर लिए हैं. लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और कह रहे हैं भाई, ये तो कमाल का दिमाग है.

वीडियो में क्या खास?

वीडियो में एक शख्स ने अपनी छोटी सी कार Alto को ऐसा बना दिया है जैसे वो कोई चलता-फिरता होटल हो. कार के अंदर उसने इतनी सुविधाएं जोड़ दी हैं कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि यह वाकई एक Alto है. वीडियो में दिखाया गया है कि इस कार में गैस स्टोव लगा हुआ है जिससे खाना बनाया जा सकता है, पीने के पानी की बोतलें और जगह बनी हुई है, आराम से लेटने के लिए बेड जैसा इंतजाम है,और जरूरी सामान रखने के लिए छोटी-छोटी दराजे भी हैं. लोग इसे देखकर दंग रह गए हैं. किसी ने कहा, भाई, ये तो होटल ऑन व्हील्स है. तो किसी ने लिखा, ये मार्केटिंग का नया तरीका है, सलाम है इसके दिमाग को,

View this post on Instagram A post shared by Anurag (@namastezindagi24)

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों के कमेंट्स की लाइन लग गई. किसी ने मजाक में लिखा अब तो Alto में रह भी सकते हैं और घूम भी सकते हैं. तो दूसरे यूजर ने लिखा भाई, ये जुगाड़ नहीं, यह तो इनोवेशन है. कुछ लोगों ने तो इसे छोटे बजट का सपना होटल तक कह दिया. कई लोगों का कहना है कि आज के दौर में जब हर चीज महंगी होती जा रही है, ऐसे में इस तरह का जुगाड़ आम आदमी के लिए बेस्ट है कि अगर सोच हो तो छोटी चीज को भी बड़ा बनाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Video: जलते पटाखे से मस्ती कर रही थी लड़की, मुंह के पास फटा, दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल