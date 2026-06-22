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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 14 फीट लंबी मौत का रेस्क्यू, गांव वालों का लगा जमावड़ा- वीडियो देख दहला इंटरनेट

Video: 14 फीट लंबी मौत का रेस्क्यू, गांव वालों का लगा जमावड़ा- वीडियो देख दहला इंटरनेट

यह दिल दहला देने वाला मामला एक गांव का है, जहां अचानक 14 फीट लंबे विशालकाय किंग कोबरा के निकलने से हड़कंप मच गया. सांप इतना बड़ा और डरावना था कि उसे देखते ही गांव वालों की चीखें निकल गईं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jun 2026 06:52 AM (IST)
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इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा रूह कंपा देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट गए हैं. जरा सोचिए, अगर आपके सामने अचानक 14 फीट लंबा, काल जैसा काला और फन फैलाए साक्षात यमराज खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों और वीडियो में एक निडर स्नेक कैचर को मौत से दो-दो हाथ करते देखा जा सकता है. सामने बेहद खतरनाक और आक्रामक किंग कोबरा सांप है, जो किसी भी पल जान लेने के लिए तैयार बैठा है, और पीछे सैकड़ों गांव वालों की सांसें अटकी हुई हैं. यह पूरा नजारा इतना भयानक है कि कमजोर दिल वाले इसे एक बार में पूरा देख भी नहीं पा रहे हैं.

फन फैलाकर फुफकार रहा था काल, गांव में मचा हड़कंप

यह दिल दहला देने वाला मामला एक गांव का है, जहां अचानक 14 फीट लंबे विशालकाय किंग कोबरा के निकलने से हड़कंप मच गया. सांप इतना बड़ा और डरावना था कि उसे देखते ही गांव वालों की चीखें निकल गईं. आनन-फानन में इसकी सूचना स्थानीय स्नेक कैचर को दी गई. नीली शर्ट पहने स्नेक कैचर जैसे ही मौके पर पहुंचा, किंग कोबरा ने अपना विशाल फन फैलाकर उसे डराना शुरू कर दिया. वह लगातार फुफकार मार रहा था और हमला करने की ताक में था. वहां मौजूद सैकड़ों गांव वाले दूर खड़े होकर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले तमाशे को देख रहे थे और हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था.

सांप पकड़ने वाले की गजब की फुर्ती, मौत के मुंह से निकाला बाहर

इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ देखा जा सकता है कि जरा सी चूक सीधे मौत का कारण बन सकती थी. स्नेक कैचर ने बेहद सूझबूझ और अपनी स्टिक के सहारे सांप पर नियंत्रण पाने की कोशिश की. किंग कोबरा बार-बार अपनी पूंछ पटक रहा था और फन उठाकर सीधे वार करने की मुद्रा में आ रहा था. लेकिन उस जांबाज स्नेक कैचर ने अपनी जान जोखिम में डालकर बेहद सावधानी से उस 14 फीट लंबे काल को काबू किया और उसे सुरक्षित तरीके से बोरे में बंद कर जंगल में छोड़ने के लिए ले गया, तब जाकर पूरे गांव ने राहत की सांस ली.

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वीडियो देखकर कांप उठे सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- 'यमराज से आमना-सामना'

जैसे ही यह भयानक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ, यह जंगल की आग की तरह फैल गया. इसे देखकर यूजर्स लगातार हैरान करने वाले कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई साहब. यह सांप नहीं, साक्षात यमराज है, इसे पकड़ने वाले के जिगरे को सलाम है." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "पीछे खड़े गांव वालों को देखो, मौत का तमाशा देखने के लिए कैसे भीड़ लगाकर खड़े हैं, जरा सा बैलेंस बिगड़ता तो कोई नहीं बचता." एक और यूजर ने लिखा, "वीडियो देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यह बेहद डरावना है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 06:52 AM (IST)
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