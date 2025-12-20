Shorts को अब डिसलाइक करना होगा मुश्किल, YouTube करने जा रही है ये बड़ा बदलाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अभी अगर आप YouTube पर Shorts देख रहे हैं और कोई वीडियो पसंद नहीं आया तो इसे तुरंत डिसलाइक किया जा सकता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में शॉर्ट्स को डिसलाइक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. दरअसल, यूट्यूब अब डिसलाइक बटन के फंक्शन और पोजिशन को बदल रही है. फिलहाल कंपनी एक नए डिजाइन वाले डिसलाइक बटन की टेस्टिंग कर रही है, जो एक साथ दो काम करेगा, लेकिन इसकी पोजिशन बदल जाएगी. यानी आपको शॉर्ट्स डिसलाइक करने के लिए पहले से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

डिसलाइक बटन में होगा यह बदलाव

लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूब डिसलाइक और नॉट इंटरेस्टेड बटन को एक साथ मर्ज करना चाहती है. अब ये दोनों एक्शन एक ही बटन से काम करेंगे. यानी अब अगर आप किसी शॉर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो भी डिसलाइक बटन दबाना होगा और वीडियो पसंद न आने पर भी यही बटन दबाकर इसे डिसलाइक कर सकेंगे. कुछ यूजर्स के डिवाइस पर इस बटन को डिसलाइक लेबल के साथ दिखाया जा सकता है तो कुछ पर यह नोट इंटरेस्टेड लेबल के साथ आ सकता है.

अब सीधा स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा डिसलाइक बटन

फंक्शन के साथ-साथ यूट्यूब इसकी पोजिशन भी बदल रही है. अब यह लाइक बटन के साथ नजर आने की बजाय 3 डॉट मेनू में हाइड किया जा रहा है. इसे दबाने से एल्गोरिद्म को यह संकेत मिल जाएगा कि यूजर को ऐसा कंटेट पसंद नहीं है और वह अलग तरह के कंटेट दिखाना शुरू कर देगा. बता दें कि शॉर्ट्स को लेकर पहली बार ऐसा बदलाव नहीं किया जा रहा. यूट्यूब ने पहले भी शॉर्ट्स का यूजर इंटरफेस टेस्ट किया था, जहां इसने डिसलाइक बटन को पूरी तरह ही हाइड कर दिया था. यूट्यूब का कहना है कि कुछ यूजर्स अभी भी नोट इंटरेस्टेड और डिसलाइक बटन के फंक्शन को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इन्हें मर्ज किया जा रहा है.

