हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपुराने फोन का यह यूज तो आपने सोचा ही नहीं होगा, ट्रैवलिंग के दौरान मुश्किल कर देगा आसान, पैसे भी बचाएगा

पुराने फोन का यह यूज तो आपने सोचा ही नहीं होगा, ट्रैवलिंग के दौरान मुश्किल कर देगा आसान, पैसे भी बचाएगा

कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि आपका पुराना एंड्रॉयड फोन आपका ट्रैवल कंपेनियन हो सकता है. यह छुट्टियों के दौरान आपके काम आने के अलावा पैसे भी बचा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Jan 2026 10:05 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

आपका पुराना फोन आप जितना सोचते हैं, उससे ज्यादा काम का है. आप इसे सिक्योरिटी कैमरा से लेकर एंटरटेनमेंट पॉड तक के तौर पर यूज कर सकते हैं. आज हम आपको इसका एक ऐसा यूज बताने जा रहे हैं, जो आपने सोचा नहीं होगा. यह तरीका न सिर्फ आपकी मुश्किलों को आसान बना सकता है, बल्कि आपकी छुट्टियों को भी और मजेदार कर देगा. आइए आज पुराने फोन का एक ऐसा ही यूज जानते हैं.

ट्रैवलिंग के दौरान बेस्ट टेक गैजेट बन सकता है पुराना फोन

कई होटल ऐसे हैं, जो एक रूम में एक समय में एक ही डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करने की परमिशन देते हैं. अगर आप इससे ज्यादा डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो आपको इसके लिए पैसे चुकाने पड़ सकते हैं. ऐसे में अगर आप अपने साथ फोन और लैपटॉप भी लेकर गए हैं तो दोनों को यूज करने पर आपको अतिरिक्त पैसे देने पड़ सकते हैं. ऐसी स्थिति में आपका पुराना फोन खूब काम आ सकता है. पुराने फोन को आप पर्सनल वाईफाई राउटर बना सकते हैं, जिससे बिना पैसे दिए आप एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट कर पाएंगे.

फोन को ऐसे बनाएं वाईफाई राउटर

पुराने फोन के बिल्ट-इन मोबाइल हॉटस्पॉट के फीचर को यूज कर आप इसे वाईफाई राउटर की तरह यूज कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पुराने फोन को होटल के वाईफाई से कनेक्ट करें. इसके बाद शेयर वाईफाई या वाईफाई शेयरिंग फीचर में जाकर आप उस कनेक्शन को दूसरे डिवाइस के साथ भी शेयर कर सकते हैं. इस तरह आप एक ही कनेक्शन से अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और सिक्योरिटी कैमरा जैसे दूसरे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं.

होटल की वाईफाई यूज करते समय रखें इस बात का ध्यान

होटल की वाईफाई यूज करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह पूरी तरह सेफ नहीं होती है. पब्लिक वाईफाई की तरह यहां भी आपके कनेक्शन को कोई और इंटरसेप्ट कर सकता है, जिससे आपका डेटा और पर्सनल इंफोर्मेशन चोरी होने का खतरा रहता है. इसलिए बैंकिंग ऐप्स आदि यूज करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.

Published at : 14 Jan 2026 10:05 AM (IST)
Embed widget