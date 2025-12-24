हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये एआई फीचर यूज नहीं किए तो पीछे चल रहे हैं आप! आज ही करें ट्राई

ये एआई फीचर यूज नहीं किए तो पीछे चल रहे हैं आप! आज ही करें ट्राई

आजकर हर जगह एआई का बोलबाला है. आप भी अपने काम आसान बनाने के लिए एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं. एआई टूल्स कई कामों को आसानी और तेजी से कंप्लीट कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Dec 2025 09:38 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अभी एआई का दौर शुरू हो चुका है और पिछले कुछ समय से चारों तरफ इस नई टेक्नोलॉजी की ही चर्चा हो रही है. घर से लेकर ऑफिस तक हर जगह एआई अपनी जगह बना चुकी है. बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने काम एआई से करवा रही है और लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है. दूसरी तरफ एआई के कारण लोगों को प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है और अब काम करना पहले से आसान हो गया है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप भी एआई का यूज कर पीछे रहने से बच सकते हैं. 

वेब ब्राउजर से लें पर्सनल असिस्टेंट का काम

पहले वेब ब्राउजर सिर्फ ब्राउजिंग के काम आते थे, लेकिन अब एआई के आने के बाद ये आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह भी काम कर सकते हैं. कॉमेट और एटलस समेत कई ऐसे एआई ब्राउजर हैं, जो टिकट बुकिंग से लेकर ग्रॉसरी शॉपिंग तक के सारे काम अपने आप कर सकते हैं. आपको इन्हें सिर्फ प्रॉम्प्ट देने की जरूरत है.

रियल टाइम मल्टीमॉडल सर्च

अब सिर्फ टेक्स्ट के जरिए इंटरनेट पर सर्च करना पुराना हो गया. कई एआई ब्राउजर मल्टीमॉडल सर्च के साथ आते हैं. यानी आप इन्हें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देने के साथ वो विजुअल्स भी दिखा सकते हैं जो आप देख रहे हैं. अब आप टेक्स्ट, वॉइस, हाथ से लिखे नोट्स, वीडियो आदि सबको मिलाकर एक साथ सर्च कर सकते हैं.

चुटकियों में एडिट करें वीडियो और इमेज

गूगल का नैनो बनाना हो या चैटजीपीटी, अब इमेज एडिटिंग और इमेज जनरेशन एकदम आसान हो गया है. आपको फोटो अपलोड कर सिंपल प्रॉम्प्ट डालना है और पलक झपकते ही ये एआई टूल्स आपकी इमेज को आपके मुताबिक एडिट कर सकते हैं. इसी तरह ओपनएआई का सोरा 2 और गूगल की Veo 3 एकदम असली दिखने वाले वीडियो जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा बैकग्राउंड स्कोर और शानदार मोशन कंसिस्टेंसी मिलती है. 

एंड्रॉयड पर आ गया जान बचाने वाला फीचर! कैसे करता है काम और कैसे करें यूज? जानिए सब कुछ

Published at : 24 Dec 2025 09:38 AM (IST)
AI Tools ChatGPT TECH NEWS OpenAI Atlas
