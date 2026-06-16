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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकौन-सी थी दुनिया की पहली वेबसाइट, जानें अब क्या है इसका हाल?

कौन-सी थी दुनिया की पहली वेबसाइट, जानें अब क्या है इसका हाल?

World's First Website:ब्रिटेन के कंप्यूटर साइंटिस्ट Tim Berners-Lee ने दुनिया की पहली वेबसाइट बनाई थी. info.cern.ch नाम से यह वेबसाइट 1991 में लाइव हुई थी.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 03:25 PM (IST)
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  • टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में दुनिया की पहली वेबसाइट बनाई।
  • प्रारंभिक वेबसाइट वेब, हाइपरटेक्स्ट बनाने की जानकारी देती थी।
  • बर्नर्स-ली ने 1989 में सूचना प्रबंधन प्रणाली का प्रस्ताव दिया।
  • CERN ने 2013 में गायब वेबसाइट को फिर से बहाल किया।

World's First Website: आज इंटरनेट पर वेबसाइट की भरमार है. हर कंपनी, यूनिवर्सिटी, एयरलाइन, सरकारी विभाग और यहां तक लोग खुद अपनी पर्सनल वेबसाइट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था. वेबसाइट का सफर कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था. 6 अगस्त 1991 को दुनिया की पहली वेबसाइट सामने आई थी. आज वेबसाइट का पूरा स्वरूप बदल चुका है और अब फोटो, वीडियो और दूसरे तरह के कंटेट का यूज होने लगा है, लेकिन पहली वेबसाइट ऐसी नहीं थी. इसका पूरा कंटेट टेक्स्ट में था और आज के हिसाब से यह एकदम साधारण वेबसाइट थी. 

किसने बनाई थी पहली वेबसाइट?

ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट Tim Berners-Lee ने दुनिया की पहली वेबसाइट बनाई थी और इसका नाम info.cern.ch रखा. इसे यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN में लॉन्च किया गया था और इस पर वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट की जानकारी थी. इस वेबसाइट पर वेब पेज क्रिएट करने और हाइपरटेक्स्ट के बारे में जानकारी दी गई थी. कुछ ही समय बाद आर्काइव न करने के कारण यह वेबसाइट गायब हो गई थी. बाद में 2013 में CERN ने इस वेबसाइट को रिस्टोर करने का प्रोजेक्ट शुरू किया और यह वेबसाइट आज लाइव है.

1989 में शुरू हुआ था सफर

1991 में दुनिया की पहली वेबसाइट लाइव हो गई थी, लेकिन इसका सफर दो साल पहले शुरू हो गया था. दरअसल, उस समय अलग-अलग डिवाइस के बीच इंफोर्मेशन शेयर करने का कोई तरीका नहीं था. इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए 1989 में Berners-Lee ने अपने मैनेजर के सामने एक आइडिया रखा. उन्होंने कहा कि वो एक इंफोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, जो हाइपरटेक्स्ट की मदद से इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करेगा. शुरुआत में उनके मैनेजर से इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया. इसी साल Berners-Lee नए आइडिया के साथ फिर अपने मैनेजर के पास पहुंचे और उन्हें हरी झंडी मिल गई. दो साल बाद 1991 में यह प्रोजेक्ट तैयार था. Lee ने वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी HTML, HTTP और URLs आदि को तैयार कर लिया था और यह पूरा काम स्टीव जॉब्स के तैयार किए हुए NeXT कंप्यूटर पर हुआ.

आज किस हालत में है यह वेबसाइट?

दुनिया की पहली वेबसाइट आज भी लाइव है. अगर आप गूगल पर info.cern.ch सर्च करते हैं तो आपको चार ऑप्शन दिखेंगे. पहले ऑप्शन पर क्लिक कर आप दुनिया की पहली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. इसी पेज पर आपको वेब की शुरुआत के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 16 Jun 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Internet Tim Berners-Lee TECH NEWS
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