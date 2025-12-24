क्या यूट्यूब की बादशाहत हो जाएगी खत्म? इंस्टाग्राम कर रही है यह धाकड़ तैयारी
लॉन्ग-फॉर्म वीडियो के मामले में यूट्यूब को टक्कर मिल सकती है. दरअसल, इंस्टाग्राम के सीईओ का कहना है कि उनका प्लेटफॉर्म लंबे वीडियो पर फोकस करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
क्या यूट्यूब की बादशाहत खत्म होने वाली है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब इंस्टाग्राम भी लॉन्ग-फॉर्म कंटेट पर विचार कर रही है. हाल ही में इंस्टाग्राम ने खास टीवी ऐप को लॉन्च किया था. अगर यूट्यूब से कंपेयर किया जाए तो इंस्टाग्राम के पास लंबे वीडियो नहीं है, लेकिन अब यह बदल सकता है. इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोस्सेरी ने संकेत दिया है कि उनका प्लेटफॉर्म लंबे वीडियो पर फोकस करने के लिए भी तैयार है.
मोस्सेरी ने दिए बदलाव के संकेत
मोस्सेरी ने कहा कि इंस्टाग्राम पर लंबा कंटेट चलता नहीं है और यूजर्स को अलग-अलग वैरायटी का कंटेट चाहिए, लेकिन भविष्य में यह बदल सकता है. उन्होंने कहा कि आगे चलकर अगर प्रीमियम कंटेट लाया जाता है तो लंबे वीडियो भी प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं. एक बातचीत में उन्होंने कहा कि लॉन्ग वीडियो मार्केट में हम जानबूझकर नहीं जाना चाहते, लेकिन लंबे वीडियो के लिए हो सकता है कि प्रीमियम कंटेट की जरूरत पड़े. बता दें कि इंस्टाग्राम अभी एड रेवेन्यू से कमाई करती है और उसके पास यूट्यूब प्रीमियम की तरह कोई प्रीमियम मेंबरशिप सिस्टम नहीं हैं.
पहले भी ऐसी कोशिश कर चुकी है इंस्टाग्राम
अगर इंस्टाग्राम लंबे वीडियो लेकर आती है तो यह उसकी पहली कोशिश नहीं होगी. कंपनी ने 2018 में IGTV पर लॉन्ग-फॉर्म कंटेट की ट्राई की थी, लेकिन यह सफल नहीं हुई और 2022 में प्लेटफॉर्म को ही बंद करना पड़ गया. हालांकि, तब तक इंस्टाग्राम का रील्स सेक्शन कामयाब हो गया था और यह कोर प्रोडक्ट बन गया.
टीवी ऐप की टेस्टिंग कर रही है इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम ने अपनी नई टीवी ऐप को अमेरिका में अमेजन फायर टीवी डिवाइसेस के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रोल आउट कर दिया है. टीवी ऐप में लॉग-इन करने के बाद यूजर को अलग-अलग चैनल्स जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स हाइलाइट, ट्रैवल और ट्रेंडिंग मोमेंट्स आदि में ऑर्गेनाइज्ड रील्स नजर आएंगी. इस पर एक साथ 5 अकाउंट को लॉग-इन किया जा सकता है और आप टीवी ऐप के लिए अलग अकाउंट भी बना सकते हैं.
