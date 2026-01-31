नहीं लॉन्च होगा iPhone 18? इस कारण से टल सकता है फोन का लॉन्च, जानिए पूरी जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone 18: Apple हर साल सितंबर में अपने नए iPhone लॉन्च के लिए जाना जाता है और पिछले कुछ वर्षों से कंपनी चार मॉडल्स की सीरीज पेश करती आ रही है. लेकिन अब एक नई रिपोर्ट ने इस परंपरा के टूटने के संकेत दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, Apple साल 2026 में स्टैंडर्ड iPhone 18 को लॉन्च नहीं कर सकता और इसकी एंट्री 2027 तक टल सकती है.

चिप की कमी बनी देरी की बड़ी वजह

Nikkei Asia की रिपोर्ट के अनुसार, Apple मेमोरी चिप्स और अन्य जरूरी कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है. ऐसे में कंपनी अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से मैनेज करने और प्रीमियम मॉडल्स से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए iPhone 18 को 2027 की पहली छमाही तक टाल सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस फैसले से Apple को सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों से बचने में मदद मिलेगी.

फोल्डेबल iPhone की तैयारी भी वजह

इस देरी के पीछे एक और बड़ी वजह Apple का पहला फोल्डेबल iPhone माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस डिवाइस के लिए जटिल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और नए मटेरियल्स की जरूरत होगी. बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन शुरू करने से पहले Apple किसी भी तरह की तकनीकी रुकावट से बचना चाहता है, इसलिए कंपनी अपने लॉन्च प्लान में बदलाव कर रही है.

पहले भी आ चुके हैं ऐसे संकेत

यह पहली बार नहीं है जब iPhone 18 की देरी की बात सामने आई हो. इससे पहले Bloomberg के मार्क गुरमन, The Information और मशहूर एनालिस्ट मिंग-ची कुओ भी इशारा कर चुके हैं कि Apple 2026 में iPhone 18 लॉन्च नहीं करेगा. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि iPhone 18e मॉडल को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

iPhone 18 में क्या हो सकते हैं बदलाव

लीक्स की मानें तो iPhone 18 में लागत कम करने के लिए कैमरा कंट्रोल बटन को पहले से ज्यादा सिंपल किया जा सकता है और इसमें कैपेसिटिव टच सेंसर नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा, फोन में 12GB RAM मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा मॉडल्स के 8GB RAM से बड़ा अपग्रेड होगा. कैमरा फ्रंट पर भी सुधार देखने को मिल सकता है, जहां 18 मेगापिक्सल की जगह 24 मेगापिक्सल सेंसर दिए जाने की संभावना है.

फोल्डेबल और दूसरे iPhone मॉडल्स का क्या प्लान है

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि Apple के पास कम से कम पांच नए iPhone मॉडल्स पाइपलाइन में हैं. इनमें iPhone Air 2, स्टैंडर्ड iPhone 18 और तीन प्रीमियम डिवाइस शामिल हैं जिन्हें iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Fold कहा जा रहा है. हालांकि, iPhone Air 2 की शिपमेंट को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है.

2026 के सितंबर इवेंट में क्या आ सकता है

रिपोर्ट यह भी साफ करती है कि iPhone Air 2 की शिपमेंट इस साल शुरू नहीं होगी. ऐसे में 2026 के सितंबर लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और फोल्डेबल iPhone के आने की ज्यादा संभावना है. वहीं, पुराने लीक बताते हैं कि iPhone Air 2 को iPhone 19 सीरीज के साथ सितंबर 2027 में लॉन्च किया जा सकता है.

