Who is Noam Shazeer: 2024 के आखिर में Google ने जब Character.AI के साथ एक लाइसेंसिंग डील के ज़रिए अपने पूर्व कर्मचारी नोआम शज़ीर (Noam Shazeer) को दोबारा जोड़ा, तब यह खबर दुनियाभर की टेक इंडस्ट्री में छा गई. शज़ीर Google के शुरुआती इंजीनियर्स में से एक रहे हैं जिन्होंने आगे चलकर Google DeepMind में काम किया और Gemini प्रोजेक्ट के शुरुआती विकास में अहम भूमिका निभाई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी वापसी के बाद Gemini की दिशा और तकनीकी स्ट्रक्चर पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा है.

लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक शज़ीर के कुछ विवादित बयानों ने Google के अंदर असंतोष पैदा कर दिया है. कंपनी ने उनके कुछ कमेंट्स को लेकर कार्रवाई भी की है और उन्हें आंतरिक मंचों पर सेंसर किया गया है.

विवाद की वजह बना बयान

मामला तब सामने आया जब शज़ीर ने कंपनी के एक इंटरनल फोरम पर ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी कर्मचारियों के समर्थन को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने लिखा, “मेरा मानना नहीं है कि इंसानों में ‘जेंडर’ जैसी कोई निश्चित विशेषता होती है. न ही मैं मानता हूं कि भगवान किसी को गलत शरीर में भेजते हैं. बच्चों को बांझ बनाना भी सही नहीं है. हर किसी को अपनी मान्यताओं का अधिकार है लेकिन मैं इन मान्यताओं से सहमत नहीं हूं.”

उनके इस बयान के बाद Google के कई कर्मचारी भड़क उठे. वहीं, Elon Musk ने X (पूर्व Twitter) पर उनकी राय का समर्थन किया और लिखा, “Noam is right.” मस्क ने पहले भी ‘वोक माइंड वायरस’ के खिलाफ अपनी राय खुलकर रखी है इसलिए उनका यह समर्थन आश्चर्यजनक नहीं था.

नोआम शज़ीर का टेक्नोलॉजी सफर

नोआम शज़ीर ने साल 2000 में Google जॉइन किया था और वे कंपनी के शुरुआती तकनीकी स्तंभों में से एक बने. वे उस टीम का हिस्सा थे जिसने Google Brain प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और Attention Is All You Need नामक प्रसिद्ध शोध-पत्र के सह-लेखक रहे. इसी पेपर से Transformer Model की शुरुआत हुई वही टेक्नोलॉजी जिसने आज के Large Language Models (LLMs) जैसे ChatGPT और Gemini की नींव रखी.

Google में रहते हुए शज़ीर और उनकी टीम ने Meena नाम का चैटबॉट बनाया था, लेकिन जब कंपनी ने उसे सार्वजनिक नहीं किया तो उन्होंने 2021 में Google छोड़ दिया. इसके बाद उन्होंने Character.AI नामक स्टार्टअप की स्थापना की जो यूज़र्स को मशहूर किरदारों के AI अवतार से चैट करने की सुविधा देता है.

Google में फिर से वापसी और नए विवाद

2022 में ChatGPT के आने के बाद जब AI की दुनिया में हलचल मची तब Google ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी और Bard (अब Gemini) को लॉन्च किया. इसी बीच Google ने Character.AI के साथ बड़ी डील की जिसके तहत नोआम शज़ीर, डेनियल डी फ्रेटस और उनकी रिसर्च टीम के कई सदस्य दोबारा Google से जुड़ गए.

हालांकि, अब जब शज़ीर की कुछ व्यक्तिगत रायों ने कंपनी के भीतर तनाव बढ़ा दिया है तो सवाल उठ रहा है कि क्या Google के भीतर AI इनोवेशन और पर्सनल ओपिनियन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है.

