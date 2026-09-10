एपल का Foldable Phone लेने के लिए कितनी डाउन पेमेंट जरूरी? जानें डिटेल्स

स्मार्टफोन में पिछले कई सालों से फोल्डेबल फोन का ट्रेंड काफी चल रहा है. चाहे सैमसंग हो या दूसरे ब्रांड्स अब Apple ने भी आखिरकार अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे iPhone Duo नाम दिया है और यह इस समय Apple के सबसे महंगे iPhone में शामिल है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये बताई गई है, जबकि ज्यादा स्टोरेज वाला मॉडल करीब 4.49 लाख रुपये तक जाता है.

ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में फोन की कीमत के साथ एक और सवाल है कि अगर इसे EMI पर खरीदना हो तो शुरुआत में कितने रुपये देने पड़ेंगे. डाउन पेमेंट की रकम हर बैंक, कार्ड, EMI योजना और ऑफर के हिसाब से अलग हो सकती है. इसलिए इसकी कोई एक तय डाउन पेमेंट नहीं है.

iPhone Duo की शुरुआती कीमत

iPhone Duo का 256GB का बेस मॉडल भारत में 2,99,900 रुपये से शुरू होता है. वहीं ज्यादा स्टोरेज वाला 2TB मॉडल करीब 4,49,900 रुपये तक है. यानी अगर आप इसका बेस मॉडल खरीदना चाहते हैं तो करीब 3 लाख रुपये का बजट आपको रखना होगा. यही वजह है कि इस फोन को खरीदने के लिए कई लोग EMI या फाइनेंस का आप्शन देख रहे हैं.

डाउन पेमेंट कितनी होगी?

फोन खरीदते समय डाउन पेमेंट की रकम पहले से एक जैसी तय नहीं होती है. अगर किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी की तरफ से 0 डाउन पेमेंट का ऑफर मिलता है तो फोन खरीदते समय शुरुआत में अलग से कोई पैसे नही देने होंगे. इसकी पूरी कीमत बाद में तय की गई EMI के जरिए चुकाई जाएगी. वहीं किसी दूसरे EMI प्लान में कुछ पैसे पहले देने पड़ सकते है. इसलिए खरीदने से पहले उस समय उपलब्ध EMI ऑफर और बैंक की शर्तें को देखना और समझना जरूरी है.

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मान लीजिए अगर 2,99,900 रुपये के फोन पर किसी स्कीम में 10 प्रतिशत डाउन पेमेंट है. ऐसे में करीब 30 हजार रुपये शुरुआत में देने पड़ेंगे और बाकी रकम EMI के जरिए चुकाई जा सकती है. अगर 20 प्रतिशत डाउन पेमेंट हो तो करीब 60 हजार रुपये पहले देने होंगे. ये सिर्फ समझने के लिए उदाहरण हैं, वास्तविक डाउन पेमेंट बैंक या फाइनेंस कंपनी के प्लान और शर्तों पर ही निर्भर करेगी.

क्रेडिट कार्ड और EMI ऑफर भी देखना जरूरी

अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बैंक की EMI प्लान के जरिए फोन खरीदने का ऑप्शन भी मिल सकता है. कुछ मामलों में फोन का एक्सचेंज ऑफर भी फोन की कुल कीमत पर असर डाल सकता है. उदाहरण के लिए अगर आप अपना पुराना iPhone एक्सचेंज करते हैं तो उसकी कीमत नए फोन की कीमत से घट सकती है. इससे आपको शुरुआत में कम पैसे देने पड़ सकते हैं. हालांकि एक्सचेंज की वैल्यू फोन की कैसी हालत है, कौन सा मॉडल है और कितनी स्टोरेज है उस पर निर्भर करेगी.

सिर्फ डाउन पेमेंट देखकर फोन न खरीदें

फोल्डेबल iPhone खरीदते समय सिर्फ यह न देखें कि शुरुआत में कितने रुपये देने हैं. EMI की कुल अवधि, ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और हर महीने जाने वाली रकम भी देखना जरूरी है. अगर आपके EMI बहुत ज्यादा पड़ रही है तो सिर्फ फोन लेने के लिए आपका बजट बिगाड़ना सही नहीं होगा. पहले पूरा खर्च समझें और फिर प्लान करें कि iPhone Duo आपके बजट में आता है या नहीं.

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