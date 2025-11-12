WhatsApp पर जल्दी आने वाला है नया फीचर, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाला यूजरनेम यूज कर सकेंगे लोग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







WhatsApp एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिससे लोग ऐप पर अपना यूजरनेम सेट कर सकेंगे. अभी व्हाट्सऐप पर अकाउंट बनाने या किसी को मैसेज या कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत होती है. यूजरनेम सेट होने के बाद मोबाइल नंबर की जरूरत खत्म हो जाएगी. अभी इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है. इससे जुड़ी ताजा रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एंड्रॉयड यूजर्स व्हाट्सऐप पर भी अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजरनेम को यूज कर सकेंगे.

टेस्टिंग वर्जन में आ गया है फीचर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सऐप पर भी यूजर फेसबुक और इंस्टाग्राम के अपने यूजरनेम को सेट कर सकेंगे. एंड्रॉयड के टेस्टिंग वर्जन पर यह फीचर आ गया है. इससे पता चलता है कि कंपनी इस पर काम कर रही है और जरूरी बदलावों के बाद अपकमिंग अपडेट में इसे यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा.

कैसे काम करेगा फीचर?

यूजर प्राइवेसी के लिए इस फीचर को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह फीचर रोलआउट होने के बाद यूजर्स को व्हाट्सऐप सेटिंग में यूजरनेम ऑप्शन दिखेगा. यहां आप अपना यूजरनेम सेट कर सेव कर सकेंगे. आप अपनी मर्जी से फेसबुक या इंस्टाग्राम वाला यूजरनेम भी सेट कर सकेंगे. इसके बाद कंपनी मेटा अकाउंट सेंटर के जरिए वेरिफाई करेगी कि यह यूजरनेम आपका है. वेरिफाई होने के बाद आपका चुना हुआ यूजरनेम व्हाट्सऐप अकाउंट से लिंक हो जाएगा. अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपको व्हाट्सऐप पर यूजरनेम लिंक करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. यूजरनेम का पूरा सिस्टम रोलआउट में थोड़ा अधिक समय लग सकता है.

व्हाट्सऐप पर आएगा नया सेफ्टी फीचर

व्हाट्सऐप पर एक नया स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग फीचर आने वाला है. इससे ऐप की सारी सिक्योरिटी सेटिंग को एक ही टॉगल से अप्लाई किया जा सकेगा. इससे यूजर्स को अलग-अलग प्राइवेसी ऑप्शन और सेटिंग सेट नहीं करनी पड़ेगी. इस मोड को एक्टिवेट करने पर यूजर का IP एड्रेस प्रोटेक्ट हो जाएगा और कोई लोकेशन डेटा के आधार पर यूजर को ट्रैक भी नहीं कर पाएगा.

