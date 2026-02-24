हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp का बड़ा धमाका! अब मैसेज होंगे ऑटो-शेड्यूल और स्पॉइलर फीचर से छिपेगा सीक्रेट कंटेंट, iOS यूजर्स के लिए क्या बदलने वाला है?

WhatsApp का बड़ा धमाका! अब मैसेज होंगे ऑटो-शेड्यूल और स्पॉइलर फीचर से छिपेगा सीक्रेट कंटेंट, iOS यूजर्स के लिए क्या बदलने वाला है?

Whatsapp New Feature: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक काम की सुविधा पर काम कर रहा है जिससे आप पहले से तय समय पर मैसेज भेज सकेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 Feb 2026 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

Whatsapp New Feature: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक काम की सुविधा पर काम कर रहा है जिससे आप पहले से तय समय पर मैसेज भेज सकेंगे. यानी अगर आप किसी खास समय पर बधाई, रिमाइंडर या जरूरी सूचना भेजना चाहते हैं तो अब आपको उस वक्त ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

नई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फीचर iOS के लेटेस्ट बीटा वर्जन में देखा गया है. बताया जा रहा है कि यूजर मैसेज टाइप करके तारीख और समय चुन सकेंगे जिसके बाद ऐप खुद तय समय पर उसे भेज देगा. यह सुविधा पर्सनल चैट और ग्रुप चैट दोनों में काम कर सकती है.

कैसे काम करेगा Scheduled Messages फीचर?

जानकारी के अनुसार, शेड्यूल किए गए मैसेज चैट की जानकारी (Chat Info) सेक्शन में एक अलग Scheduled Messages विकल्प के अंदर दिखाई देंगे. यहां से यूजर मैसेज को भेजे जाने से पहले देख या डिलीट भी कर सकेंगे. सबसे खास बात यह है कि यह फीचर सभी यूजर्स के लिए मुफ्त हो सकता है. फिलहाल यह डेवलपमेंट स्टेज में है और आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है.

स्पॉइलर फीचर

WhatsApp एक और नए फीचर पर काम कर रहा है जिसे Spoiler फॉर्मेटिंग कहा जा रहा है. इस सुविधा के जरिए आप मैसेज के किसी खास हिस्से को छिपा सकेंगे. रिसीवर को वह टेक्स्ट तुरंत दिखाई नहीं देगा उसे देखने के लिए उस हिस्से पर टैप करना पड़ेगा. यह फीचर उन स्थितियों में काम आ सकता है जब आप किसी फिल्म, वेब सीरीज या सरप्राइज से जुड़ी जानकारी शेयर कर रहे हों और सामने वाला व्यक्ति उसे तुरंत न देखना चाहता हो. अभी तक संकेत मिल रहे हैं कि यह सुविधा केवल टेक्स्ट मैसेज तक सीमित रह सकती है. फोटो, वीडियो या वॉइस नोट के लिए यह उपलब्ध होगी या नहीं, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है.

ग्रुप मैसेज हिस्ट्री

इसके अलावा WhatsApp Group Message History नाम की सुविधा भी ला रहा है. इस फीचर से जब कोई नया सदस्य किसी ग्रुप में जुड़ेगा तो उसे हाल की चैट का सार समझने के लिए 25 से 100 तक पुराने मैसेज दिखाए जा सकेंगे.

इससे नए सदस्य को लंबी चैट स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह तुरंत बातचीत के संदर्भ को समझ सकेगा. खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रहेगी जिससे प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

यूजर्स के लिए क्या मायने?

इन सभी अपडेट्स का मकसद चैटिंग को ज्यादा सुविधाजनक, सुरक्षित और लचीला बनाना है. शेड्यूल मैसेज से समय की बचत होगी, स्पॉइलर फीचर से कंटेंट शेयर करना और भी सोच-समझकर किया जा सकेगा और ग्रुप हिस्ट्री से नए मेंबर्स को आसानी होगी.

यह भी पढ़ें:

एक लिंक और पूरा फोन खाली! स्क्रीन-शेयरिंग स्कैम कैसे भारतीयों को बना रहा है शिकार

Published at : 24 Feb 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
WhatsApp New Feature TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WhatsApp का बड़ा धमाका! अब मैसेज होंगे ऑटो-शेड्यूल और स्पॉइलर फीचर से छिपेगा सीक्रेट कंटेंट, iOS यूजर्स के लिए क्या बदलने वाला है?
WhatsApp का बड़ा धमाका! अब मैसेज होंगे ऑटो-शेड्यूल और स्पॉइलर फीचर से छिपेगा सीक्रेट कंटेंट, iOS यूजर्स के लिए क्या बदलने वाला है?
टेक्नोलॉजी
Galaxy S26 Ultra के इस फीचर की होने लगी वाह-वाह, कॉपी होना पक्का है, तैयारी में जुटीं चाइनीज कंपनियां
Galaxy S26 Ultra के इस फीचर की होने लगी वाह-वाह, कॉपी होना पक्का है, तैयारी में जुटीं चाइनीज कंपनियां
टेक्नोलॉजी
iPhone 17 Pro Max के मुकाबले इन मामलों में आगे होगा Galaxy S26 Ultra, ऐप्पल के पास नहीं है इन फीचर्स का जवाब
iPhone 17 Pro Max के मुकाबले इन मामलों में आगे होगा Galaxy S26 Ultra, ऐप्पल के पास नहीं है इन फीचर्स का जवाब
टेक्नोलॉजी
होली पर नहीं रहेगी भीगने की टेंशन, अपने फोन को इन 5 तरीकों से बनाएं वाटरप्रूफ
होली पर नहीं रहेगी भीगने की टेंशन, अपने फोन को इन 5 तरीकों से बनाएं वाटरप्रूफ
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
क्रिकेट
'मुझे क्या बना दिया है, अल्लाह माफ करे', मोहम्मद आमिर को ऐसा क्यों कहना पड़ा?
'मुझे क्या बना दिया है, अल्लाह माफ करे', मोहम्मद आमिर को ऐसा क्यों कहना पड़ा?
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
जनरल नॉलेज
रात के सन्नाटे में कैसे गायब हो जाती है हवाई जहाज की आवाज, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
रात के सन्नाटे में कैसे गायब हो जाती है हवाई जहाज की आवाज, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
फूड
How to Remove Wax from Apples: सिर्फ पानी से धोकर न खाएं सेब, जानें उसके ऊपर लगी वैक्स साफ करने का तरीका
सिर्फ पानी से धोकर न खाएं सेब, जानें उसके ऊपर लगी वैक्स साफ करने का तरीका
बिहार
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget