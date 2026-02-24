Whatsapp New Feature: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक काम की सुविधा पर काम कर रहा है जिससे आप पहले से तय समय पर मैसेज भेज सकेंगे. यानी अगर आप किसी खास समय पर बधाई, रिमाइंडर या जरूरी सूचना भेजना चाहते हैं तो अब आपको उस वक्त ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

नई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फीचर iOS के लेटेस्ट बीटा वर्जन में देखा गया है. बताया जा रहा है कि यूजर मैसेज टाइप करके तारीख और समय चुन सकेंगे जिसके बाद ऐप खुद तय समय पर उसे भेज देगा. यह सुविधा पर्सनल चैट और ग्रुप चैट दोनों में काम कर सकती है.

कैसे काम करेगा Scheduled Messages फीचर?

📝 WhatsApp beta for iOS 26.6.10.71: what's new?



WhatsApp is working on a feature that allows users to format messages as spoilers, and it will be available in a future update!https://t.co/bMxhi4lwNI pic.twitter.com/9phay4NH6z — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 19, 2026

जानकारी के अनुसार, शेड्यूल किए गए मैसेज चैट की जानकारी (Chat Info) सेक्शन में एक अलग Scheduled Messages विकल्प के अंदर दिखाई देंगे. यहां से यूजर मैसेज को भेजे जाने से पहले देख या डिलीट भी कर सकेंगे. सबसे खास बात यह है कि यह फीचर सभी यूजर्स के लिए मुफ्त हो सकता है. फिलहाल यह डेवलपमेंट स्टेज में है और आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है.

स्पॉइलर फीचर

WhatsApp एक और नए फीचर पर काम कर रहा है जिसे Spoiler फॉर्मेटिंग कहा जा रहा है. इस सुविधा के जरिए आप मैसेज के किसी खास हिस्से को छिपा सकेंगे. रिसीवर को वह टेक्स्ट तुरंत दिखाई नहीं देगा उसे देखने के लिए उस हिस्से पर टैप करना पड़ेगा. यह फीचर उन स्थितियों में काम आ सकता है जब आप किसी फिल्म, वेब सीरीज या सरप्राइज से जुड़ी जानकारी शेयर कर रहे हों और सामने वाला व्यक्ति उसे तुरंत न देखना चाहता हो. अभी तक संकेत मिल रहे हैं कि यह सुविधा केवल टेक्स्ट मैसेज तक सीमित रह सकती है. फोटो, वीडियो या वॉइस नोट के लिए यह उपलब्ध होगी या नहीं, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है.

ग्रुप मैसेज हिस्ट्री

इसके अलावा WhatsApp Group Message History नाम की सुविधा भी ला रहा है. इस फीचर से जब कोई नया सदस्य किसी ग्रुप में जुड़ेगा तो उसे हाल की चैट का सार समझने के लिए 25 से 100 तक पुराने मैसेज दिखाए जा सकेंगे.

इससे नए सदस्य को लंबी चैट स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह तुरंत बातचीत के संदर्भ को समझ सकेगा. खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रहेगी जिससे प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

यूजर्स के लिए क्या मायने?

📝 WhatsApp beta for iOS 26.7.10.72: what's new?



WhatsApp is working on a feature that allows users to schedule messages in their chats, and it will be available in a future update!https://t.co/JbzNXUEAlt pic.twitter.com/NFDUmCpd4y — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 21, 2026

इन सभी अपडेट्स का मकसद चैटिंग को ज्यादा सुविधाजनक, सुरक्षित और लचीला बनाना है. शेड्यूल मैसेज से समय की बचत होगी, स्पॉइलर फीचर से कंटेंट शेयर करना और भी सोच-समझकर किया जा सकेगा और ग्रुप हिस्ट्री से नए मेंबर्स को आसानी होगी.

