बिना बीटा जॉइन किए नए फीचर्स ट्राई करने की तैयारी में WhatsApp! जानिए क्या है पूरा प्लान

Whatsapp: WhatsApp एक ऐसे नए फीचर का टेस्ट कर रहा है जिससे यूजर्स को आने वाले फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए अलग से बीटा प्रोग्राम जॉइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo के मुताबिक, कुछ यूजर्स को ऐप के अंदर ही बीटा से जुड़ने का नया ऑप्शन दिखाई देने लगा है.

WhatsApp को यह बदलाव क्यों करना पड़ा

फिलहाल Google Play Store पर WhatsApp का बीटा प्रोग्राम सीमित यूजर्स के लिए होता है और इसकी कैप पहले से ही पूरी रहती है. ऐसे में बहुत से लोग चाहकर भी नए फीचर्स का पहले इस्तेमाल नहीं कर पाते. इसी परेशानी को दूर करने के लिए WhatsApp अब ऐप के अंदर ही एक नया रास्ता तैयार कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को शुरुआती फीचर्स तक पहुंच मिल सके.

लेटेस्ट Android बीटा अपडेट में दिखा नया ऑप्शन

यह नया फीचर WhatsApp के Android बीटा वर्जन 2.26.2.11 में देखा गया है, जो अभी Google Play Store के जरिए रोलआउट हो रहा है. कंपनी फिलहाल इसे सीमित यूजर्स के साथ टेस्ट कर रही है ताकि फीडबैक के आधार पर आगे की योजना बनाई जा सके.

कैसे काम करेगा Early Access to Features फीचर

जिन यूजर्स को यह सुविधा मिलेगी, वे WhatsApp की Settings में जाकर Early access to features नाम का ऑप्शन देख पाएंगे. इस सेक्शन से वे कुछ नए फीचर्स को उनके ऑफिशियल लॉन्च से पहले इस्तेमाल कर सकेंगे. अगर किसी यूजर को बीटा फीचर्स पसंद नहीं आते या वह वापस स्टेबल वर्जन पर जाना चाहता है तो वह इस ऑप्शन को कभी भी बंद कर सकता है.

बीटा से बाहर आने पर क्या होगा

जैसे ही यूजर इस फीचर को डिसेबल करता है, WhatsApp अपने आप स्टेबल पब्लिक वर्जन पर वापस स्विच कर लेगा. यानी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी और अगला अपडेट सामान्य तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा.

फिलहाल सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध

अभी यह सुविधा केवल चुनिंदा Android यूजर्स को ही मिल रही है, जिन्होंने लेटेस्ट WhatsApp अपडेट इंस्टॉल किया है. इसके अलावा कुछ मौजूदा बीटा यूजर्स को भी यह नया टॉगल दिख सकता है. फिलहाल कंपनी ने इसके बड़े स्तर पर रोलआउट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. ऐसे में यूजर्स को समय-समय पर अपनी WhatsApp Settings चेक करते रहने की सलाह दी जा रही है.

