हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिना बीटा जॉइन किए नए फीचर्स ट्राई करने की तैयारी में WhatsApp! जानिए क्या है पूरा प्लान

बिना बीटा जॉइन किए नए फीचर्स ट्राई करने की तैयारी में WhatsApp! जानिए क्या है पूरा प्लान

Whatsapp: WhatsApp एक ऐसे नए फीचर का टेस्ट कर रहा है जिससे यूजर्स को आने वाले फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए अलग से बीटा प्रोग्राम जॉइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 Jan 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp: WhatsApp एक ऐसे नए फीचर का टेस्ट कर रहा है जिससे यूजर्स को आने वाले फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए अलग से बीटा प्रोग्राम जॉइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo के मुताबिक, कुछ यूजर्स को ऐप के अंदर ही बीटा से जुड़ने का नया ऑप्शन दिखाई देने लगा है.

WhatsApp को यह बदलाव क्यों करना पड़ा

फिलहाल Google Play Store पर WhatsApp का बीटा प्रोग्राम सीमित यूजर्स के लिए होता है और इसकी कैप पहले से ही पूरी रहती है. ऐसे में बहुत से लोग चाहकर भी नए फीचर्स का पहले इस्तेमाल नहीं कर पाते. इसी परेशानी को दूर करने के लिए WhatsApp अब ऐप के अंदर ही एक नया रास्ता तैयार कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को शुरुआती फीचर्स तक पहुंच मिल सके.

लेटेस्ट Android बीटा अपडेट में दिखा नया ऑप्शन

यह नया फीचर WhatsApp के Android बीटा वर्जन 2.26.2.11 में देखा गया है, जो अभी Google Play Store के जरिए रोलआउट हो रहा है. कंपनी फिलहाल इसे सीमित यूजर्स के साथ टेस्ट कर रही है ताकि फीडबैक के आधार पर आगे की योजना बनाई जा सके.

कैसे काम करेगा Early Access to Features फीचर

जिन यूजर्स को यह सुविधा मिलेगी, वे WhatsApp की Settings में जाकर Early access to features नाम का ऑप्शन देख पाएंगे. इस सेक्शन से वे कुछ नए फीचर्स को उनके ऑफिशियल लॉन्च से पहले इस्तेमाल कर सकेंगे. अगर किसी यूजर को बीटा फीचर्स पसंद नहीं आते या वह वापस स्टेबल वर्जन पर जाना चाहता है तो वह इस ऑप्शन को कभी भी बंद कर सकता है.

बीटा से बाहर आने पर क्या होगा

जैसे ही यूजर इस फीचर को डिसेबल करता है, WhatsApp अपने आप स्टेबल पब्लिक वर्जन पर वापस स्विच कर लेगा. यानी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी और अगला अपडेट सामान्य तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा.

फिलहाल सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध

अभी यह सुविधा केवल चुनिंदा Android यूजर्स को ही मिल रही है, जिन्होंने लेटेस्ट WhatsApp अपडेट इंस्टॉल किया है. इसके अलावा कुछ मौजूदा बीटा यूजर्स को भी यह नया टॉगल दिख सकता है. फिलहाल कंपनी ने इसके बड़े स्तर पर रोलआउट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. ऐसे में यूजर्स को समय-समय पर अपनी WhatsApp Settings चेक करते रहने की सलाह दी जा रही है.

यह भी पढ़ें:

अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर सकेंगे दर्शक, नेटफ्लिक्स ने कर दी मौज, आ गया यह फीचर

Published at : 26 Jan 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
BETA WhatsApp TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब और देरी न हो... 'Republic Day पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से कर दी बड़ी मांग
'अब और देरी न हो... 'Republic Day पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से कर दी बड़ी मांग
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
बॉलीवुड
Border 2 Records: ‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले ये 5 तगड़े रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले 5 तगड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

77वां गणतंत्र दिवस आज, कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत
गणतंत्र दिवस पर अभेद किले में तब्दील दिल्ली, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात
गणतंत्र दिवस पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर
Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब और देरी न हो... 'Republic Day पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से कर दी बड़ी मांग
'अब और देरी न हो... 'Republic Day पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से कर दी बड़ी मांग
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
बॉलीवुड
Border 2 Records: ‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले ये 5 तगड़े रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले 5 तगड़े रिकॉर्ड
क्रिकेट
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
ट्रेंडिंग
"पी ले-पी ले मुझको मैं शराब बन जाऊंगी" हसीना के ठुमकों ने हिलाया इंटरनेट, वीडियो देख खो बैठेंगे होश
जनरल नॉलेज
अमेरिका-चीन में हो जाए सीधी जंग तो कौन पड़ेगा भारी, नंबर-1 देश को कितनी देर टक्कर दे पाएगा ड्रैगन?
अमेरिका-चीन में हो जाए सीधी जंग तो कौन पड़ेगा भारी, नंबर-1 देश को कितनी देर टक्कर दे पाएगा ड्रैगन?
फूड
सिर्फ 10 मिनट में तैयार होगी उत्तर प्रदेश की मशहूर शुद्ध शाकाहारी और हेल्दी तहरी, जानें रेसिपी
सिर्फ 10 मिनट में तैयार होगी उत्तर प्रदेश की मशहूर शुद्ध शाकाहारी और हेल्दी तहरी, जानें रेसिपी
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget