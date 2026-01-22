अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर सकेंगे दर्शक, नेटफ्लिक्स ने कर दी मौज, आ गया यह फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अब नेटफ्लिक्स ने अपने यूजर के हाथ में एक शानदार कंट्रोल दे दिया है. अब आप नेटफ्लिक्स के किसी शो में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर विनर बना सकते हैं. यानी अब आप लाइव शो में वोटिंग कर सकेंगे. अमेरिका में इस फीचर की शुरुआत हो गई है और भविष्य में यह भारत समेत दूसरी मार्केट्स में भी देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं कि यह फीचर क्यों लाया गया है और कैसे काम करेगा.

इस शो से हुई शुरुआत

नेटफ्लिक्स का कहना है कि भविष्य की स्ट्रीमिंग जरूरतों को ध्यान में रखकर यह फीचर लाया गया है. अमेरिका के लाइव टैलेंट शो स्टार सर्च के साथ इसकी शुरुआत हो गई है. भारत के हिसाब से देखें को अभी कई रिएलिटी टीवी शो के दौरान दर्शकों को वोटिंग करने का मौका मिलता है. हालांकि, नेटफ्लिक्स का फीचर उससे थोड़ा अलग है. टीवी पर वोटिंग के नतीजे आने में कुछ समय लगता है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर वोटिंग खत्म होते ही नतीजे सामने आ जाते हैं, जिससे लाइव शो में ड्रामा और बढ़ जाता है.

कैसे कर पाएंगे वोटिंग?

नेटफ्लिक्स ने साफ किया है कि इस फीचर का यूज केवल वहीं दर्शक कर पाएंगे, जो शो को लाइव देख रहा है. अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग या इसे रिवाइंड करके देखते हैं तो यह वोटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा. दर्शक केवल स्मार्ट टीवी और मोबाइल ऐप के जरिए ही वोटिंग कर पाएंगे. वेबसाइट पर जाकर वोटिंग करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है.

अपनी ऐप में भी बदलाव करेगी नेटफ्लिक्स

दुनिया की सबसे बड़ी सब्सक्राइबर बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विस होने के बावजूद नेटफ्लिक्स डेली एंगेजमेंट में इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स से पिछड़ रही है. इसे देखते हुए कंपनी अपनी ऐप को रीडिजाइन करने जा रही है. नई ऐप में इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह शॉर्ट वर्टिकल वीडियोज दिखेंगे. इसके अलावा यूजर को एक पर्सनलाइज्ड फीड मिलेगी, जिसमें ट्रेंडिंग क्लिप्स, रिकमंडेशन और इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट्स शामिल होंगे. इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए नेटफ्लिक्स पोल, क्विज और कम्युनिटी डिस्कशन जैसे ऑप्शन भी जोड़ सकती है.

ये भी पढ़ें-

फोन के दूर जाते ही लॉक हो जाएगा लैपटॉप, Windows 11 के इन हिडन टूल्स के बारे में आपने सुना नहीं होगा