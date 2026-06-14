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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! WhatsApp ला रहा है iPhone वाला खास मैसेज कंट्रोल फीचर

Android यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! WhatsApp ला रहा है iPhone वाला खास मैसेज कंट्रोल फीचर

WhatsApp for iPhone: अब तक Android पर किसी मैसेज को फॉरवर्ड, एडिट या अन्य विकल्पों के लिए यूजर्स को स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में मौजूद टूलबार या ओवरफ्लो मेन्यू का सहारा लेना पड़ता था.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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  • यह बीटा में उपलब्ध, जल्द ही सभी को मिलेगा।

WhatsApp for iPhone: फेमश मैसेजिंग ऐप WhatsApp जल्द ही Android यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लेकर आ रहा है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था. Meta के स्वामित्व वाला यह प्लेटफॉर्म अब मैसेज मैनेजमेंट को पहले से अधिक आसान और तेज बनाने की तैयारी में है. कंपनी Android ऐप में एक नए मैसेज एक्शन मेन्यू की टेस्टिंग कर रही है जो इंटरफेस को अधिक साफ-सुथरा और यूजर्स के अनुकूल बनाएगा.

मैसेज के पास ही दिखाई देंगे जरूरी कंट्रोल

अब तक Android पर किसी मैसेज को फॉरवर्ड, एडिट या अन्य विकल्पों के लिए यूजर्स को स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में मौजूद टूलबार या ओवरफ्लो मेन्यू का सहारा लेना पड़ता था. हालांकि यह तरीका काम करता था लेकिन इसके कारण यूजर्स को बार-बार स्क्रीन के अलग-अलग हिस्सों में जाना पड़ता था.

नई अपडेट के बाद यह प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक WhatsApp Beta for Android के वर्जन 2.26.23.8 में एक नया कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जोड़ा गया है जो किसी मैसेज को चुनते ही उसी के बगल में दिखाई देता है. इससे जरूरी विकल्प एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे और यूजर्स को अलग-अलग मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले विकल्प होंगे तुरंत उपलब्ध

नए डिजाइन में WhatsApp उन फीचर्स को प्राथमिकता दे रहा है जिनका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है. जैसे ही कोई मैसेज सिलेक्ट किया जाएगा, रिप्लाई, फॉरवर्ड या अन्य सामान्य विकल्प तुरंत दिखाई देंगे.

वहीं कम इस्तेमाल होने वाले फीचर्स को More सेक्शन के अंदर रखा जाएगा. इससे इंटरफेस ज्यादा व्यवस्थित नजर आएगा और स्क्रीन पर अनावश्यक भीड़भाड़ भी कम होगी. कंपनी का उद्देश्य यूजर्स को अधिक सहज और तेज मैसेजिंग अनुभव देना है.

Android और iPhone के बीच कम होगा अंतर

पिछले कुछ वर्षों में WhatsApp लगातार Android और iPhone ऐप्स के अनुभव को एक-दूसरे के करीब लाने की कोशिश कर रहा है. नया मैसेज मेन्यू भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

अच्छी बात यह है कि यूजर्स को कोई नया तरीका सीखने की जरूरत नहीं होगी. पहले की तरह ही किसी मैसेज पर लंबा प्रेस (Long Press) करना होगा. इसके बाद नया मेन्यू उसी मैसेज के पास खुल जाएगा और सभी जरूरी विकल्प दिखाएगा. यानी इस्तेमाल का तरीका वही रहेगा सिर्फ इंटरफेस अधिक सुविधाजनक हो जाएगा.

प्राइवेट और ग्रुप चैट दोनों में करेगा काम

WhatsApp इस बदलाव को केवल व्यक्तिगत चैट तक सीमित नहीं रख रहा है. जानकारी के अनुसार नया मेन्यू प्राइवेट चैट्स के साथ-साथ ग्रुप चैट्स में भी काम करेगा. इससे पूरे ऐप में एक जैसा अनुभव मिलेगा और यूजर्स को किसी भी प्रकार की चैट में अलग-अलग इंटरफेस का सामना नहीं करना पड़ेगा.

कई साल पुरानी योजना अब हो रही है साकार

दिलचस्प बात यह है कि WhatsApp इस फीचर पर काफी समय से काम कर रहा था. पहली बार इसकी झलक वर्ष 2023 में देखने को मिली थी, जब कंपनी Android पर iPhone जैसा इंटरैक्शन मॉडल लाने के प्रयोग कर रही थी. अब करीब तीन साल बाद यह फीचर वास्तविकता के काफी करीब पहुंच चुका है.

कब मिलेगा सभी यूजर्स को यह अपडेट?

फिलहाल यह नया फीचर सीमित संख्या में Beta टेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. WhatsApp ने अभी इसकी सार्वजनिक रिलीज़ की तारीख की घोषणा नहीं की है. हालांकि यदि टेस्टिंग के दौरान कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आती है तो आने वाले हफ्तों में इसे अधिक यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है.

हालांकि यह अपडेट WhatsApp के काम करने के तरीके को पूरी तरह नहीं बदलेगा लेकिन Android यूजर्स के लिए रोजमर्रा की चैटिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक जरूर बना सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 14 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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