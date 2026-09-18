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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान और विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका, ट्रंप ने दे दिया वीजा!

ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान और विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका, ट्रंप ने दे दिया वीजा!

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची यूएस आ रहे हैं. उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए वीजा मंजूर कर दिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 18 Sep 2026 07:42 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों देश लंबे समय से समझौता करना चाह रहे हैं. अब ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका को समझौते के लिए संपर्क किया है. इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री यूएस आने वाले हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची समेत वरिष्ठ अधिकारियों को न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए वीजा मंजूर कर दिया है.

वीजा मंजूर किया
अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को बताया कि ईरान के मुख्य प्रतिनिधिमंडल और संयुक्त राष्ट्र बैठकों में जरूरी कर्मचारियों के वीजा मंजूर किए गए है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, मुख्य प्रतिनिधिमंडल में पेजेशिकयान और अराघची शामिल हैं.

ईरान और अमेरिका के बीच छह महीने से ज्यादा समय से संघर्ष के बीच यह फैसला सामने आया है. वहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने या ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू होने को लेकर अभी किसी समझौते के संकेत नहीं हैं.

फरवरी में शुरू हुआ था युद्ध

बता दें अमेरिका और इजरायल ने फरवरी में ईरान पर हमला किया था. इस हमले में ईरान की सरकारी इमारतों, सैन्य ठिकानों और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया था. इस हमले के बाद ईरान चुप नहीं बैठा था. उसने इजरायल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. 

युद्ध खत्म करने के प्रयास जारी 

युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी लगातार जारी हैं. ट्रंप ने अब कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए युद्ध संभवतः अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है. ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति को काम के लिए वीजा मंजूर करने पर लग रहा है कि जल्द ही ये युद्ध खत्म हो सकता है.

ये भी पढ़ें: शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 18 Sep 2026 07:42 AM (IST)
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Donald Trump Masoud Pezeshkian Abbas Araghchi DONALD Trump IRAN
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