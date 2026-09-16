क्या फोन की RAM बढ़ने से Performance बढ़ती है? समझें पूरा टेक्निकल सच

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारी मल्टीटास्किंग/गेमिंग हेतु 12GB; 16GB RAM आमतौर पर अनावश्यक.

आज के स्मार्टफोन में RAM एक ऐसा फीचर बन गया है, जिसे देखकर कई लोग फोन की performance का अंदाजा लगाने लगते हैं. 8GB RAM, 12GB RAM और अब 16GB RAM तक के ऑप्शन एक ही फोन सीरीज में मिल जाते हैं. ऐसे में ज्यादा RAM वाला मॉडल देखकर लगता है कि वहीं फोन सबसे तेज चलेगा, लेकिन स्मार्टफोन की performance को सिर्फ ज्यादा RAM से समझना सही नहीं है. फोन में RAM का काम क्या है और क्या 16GB RAM वाला फोन 8GB RAM वाले फोन से हर काम में तेज होगा, ये सभी चीजों की जानकारी होना भी जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि क्या फोन की RAM बढ़ने से सच में Performance बढ़ती है.

क्या फोन की RAM बढ़ने से सच में Performance बढ़ती है?

RAM बढ़ जाने से फोन का हर काम अपने आप तेज नहीं हो जाता है. स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस प्रोसेसर, स्टोरेज की स्पीड और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन जैसी चीजों पर भी निर्भर करता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि 16GB RAM वाला फोन हर काम में 8GB RAM वाले फोन के मुकाबले दोगुनी स्पीड दे. ज्यादा RAM का फायदा तब ज्यादा मिलता है, जब फोन पर एक साथ कई ऐप्स चल रहे हों या ज्यादा मेमोरी वाले काम किए जा रहे हों.

डेली यूज के लिए फोन में कितनी RAM काफी?

डेली यूज के कामों के लिए फोन खरीद रहे हैं तो सबसे ज्यादा RAM वाले मॉडल के पीछे जाने की जरूरत नहीं है. वीडियो देखने, ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल बैंकिंग और फोटो क्लिक करने जैसे सामान्य इस्तेमाल के लिए 8GB RAM एक सही ऑप्शन हो सकता है. ऐसे इस्तेमाल में सिर्फ ज्यादा RAM पाने के लिए महंगा वेरिएंट चुनना जरूरी नहीं है. प्रोसेसर, स्टोरेज की स्पीड और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी performance को प्रभावित करते हैं. इसलिए सिर्फ RAM देखकर फोन की स्पीड तय करना सही तरीका नहीं है.

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हर यूजर के लिए कितनी RAM जरूरी है?

मल्टीटास्किंग, गेमिंग या मेमोरी-इंटेंसिव काम करने वालों के लिए 16GB RAM बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. गेमिंग और मल्टीटास्किंग में RAM की जरूरत आपके इस्तेमाल पर निर्भर करती है. अगर आप कम फोन यूज करते हैं, तो 8GB RAM वाला अच्छा फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है. लेकिन बड़े काम या गेमिंग के साथ दूसरी ऐप्स भी चलाने की जरूरत पड़ती है, तो 12 या 16 GB RAM ज्यादा यूजफुल हो सकती है.

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