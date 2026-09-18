IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड

टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत ने तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. टीम इंडिया ने यह सीरीज 3-0 से जीती.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे टी20 मैच में 127 रनों से हरा दिया. टीम इंडिया ने यह सीरीज 3-0 से जीत ली है. अभिषेक शर्मा टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 108 रन की शतकीय पारी खेली. उन्होंने महज 30 गेंद में सेंचुरी पूरी करके सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. मगर इस मुकाबले में भारतीय टीम ने भी टी20 में सबसे ज्यादा जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

टीम इंडिया ने तीसरा टी20 मैच 127 रनों के अंतर से जीता है. दरअसल यह मेंस टी20 क्रिकेट में कुल 10वीं बार है जब भारत ने 100 रन या उससे बड़े अंतर की जीत दर्ज की है. फुल मेंबर देशों में भारत सबसे आगे है, वहीं कुल रिकॉर्ड की बात करें तो केवल कनाडा ऐसा कर पाया है.

टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 100 रन या उससे बड़े अंतर की जीत का रिकॉर्ड भारत और कनाडा के नाम है. भारत और कनाडा ने 10-10 बार टी20 में यह कारनामा किया है. फुल मेंबर देशों की बात करें तो इस सूची में दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे है, जिसने 8 बार 100 रन या उससे बड़े अंतर की जीत दर्ज की है. पाकिस्तान और इंग्लैंड 6-6 बार ऐसा कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, एक में तो कर ली कोहली की बराबरी

T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या अधिक रनों की जीत

  • 10 बार - भारत
  • 8 बार - जिम्बाब्वे
  • 6 बार - पाकिस्तान
  • 6 बार - इंग्लैंड

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का जीत का सिलसिला जारी है. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये दोनों देश कुल 21 बार आमने-सामने आए हैं, जिनमें 19 बार टीम इंडिया जीती है, जबकि एक मैच का परिणाम नहीं निकल पाया और एक मैच टाई रहा था.

मैच में क्या हुआ

17 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में सेंचुरी पूरी करके टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने इस मुकाबले में 108 रन की पारी खेली. 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई अफगानिस्तान की टीम महज 94 रनों पर सिमट गई.

अफगानिस्तान को 127 रनों की बड़ी हार मिली. यह टी20 क्रिकेट में अफगानिस्तान की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है. इससे पहले अफगान टीम की सबसे बड़ी हार इंग्लैंड के खिलाफ आई थी. 

यह भी पढ़ें:

अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा ने खोला 'ॐ नमः शिवाय' सेलिब्रेशन का राज

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
TEAM INDIA IND VS AFG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा ने खोला 'ॐ नमः शिवाय' सेलिब्रेशन का राज
अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा ने खोला 'ॐ नमः शिवाय' सेलिब्रेशन का राज
क्रिकेट
IND vs AFG 3rd T20 Highlights: 94 पर ढेर अफगानिस्तान, 127 रनों से जीता भारत; 3-0 से जीती सीरीज
Highlights: 94 पर ढेर अफगानिस्तान, 127 रनों से जीता भारत; 3-0 से जीती सीरीज
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, एक में तो कर ली कोहली की बराबरी
अभिषेक शर्मा ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, एक में तो कर ली कोहली की बराबरी
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा की आंधी में उड़ा अफगानिस्तान, 127 रन से तीसरा टी20 जीता भारत; 3-0 से सीरीज
अभिषेक शर्मा की आंधी में उड़ा अफगानिस्तान, 127 रन से तीसरा टी20 जीता भारत; 3-0 से सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश को मिलेगा नया राज्यपाल! जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या किया?
मध्यप्रदेश को मिलेगा नया राज्यपाल! जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या किया?
विश्व
ट्रंप का चौंकाने वाला बयान- 'मुझे बड़ा फैसला लेना, क्या मैं अंदर घुसकर...'
ट्रंप का चौंकाने वाला बयान- 'मुझे बड़ा फैसला लेना, क्या मैं अंदर घुसकर...'
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
विश्व
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
टेक्नोलॉजी
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
शिक्षा
भारत में एकेडमिक आजादी पर उठे सवाल, Scholars at Risk रिपोर्ट ने जताई चिंता 
भारत में एकेडमिक आजादी पर उठे सवाल, Scholars at Risk रिपोर्ट ने जताई चिंता 
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget