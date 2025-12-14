क्या होती है WiFi Calling? जानिए कैसे बिना सिग्नल के भी कर देता है कॉल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होती है WiFi Calling? जानिए कैसे बिना सिग्नल के भी कर देता है कॉल

What is WiFi Calling: अगर आपके घर, ऑफिस या किसी ऊंची इमारत में मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता तो WiFi Calling आपके लिए काफी काम की सुविधा हो सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Dec 2025 01:53 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

What is WiFi Calling: अगर आपके घर, ऑफिस या किसी ऊंची इमारत में मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता तो WiFi Calling आपके लिए काफी काम की सुविधा हो सकती है. इस फीचर की मदद से आप बिना मोबाइल सिग्नल के भी कॉल कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं, बशर्ते आपके पास WiFi कनेक्शन हो.

क्या है WiFi Calling?

WiFi Calling एक इनबिल्ट फीचर है, जो आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स में मिलता है. इसका मकसद यह है कि नेटवर्क कमजोर होने या बिल्कुल न होने पर भी यूजर WiFi के जरिए कॉल और मैसेज कर सके. खासतौर पर ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को अक्सर नेटवर्क की दिक्कत होती है, ऐसे में यह सुविधा बेहद फायदेमंद साबित होती है.

कैसे काम करती है WiFi Calling?

जब आप अपने फोन में WiFi Calling को ऑन करते हैं तो आपकी कॉल और मैसेज मोबाइल नेटवर्क की बजाय इंटरनेट के जरिए जाते हैं. यह कॉल पहले सुरक्षित WiFi कनेक्शन से आपके टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क तक पहुंचती है और फिर सामने वाले व्यक्ति से जुड़ जाती है. इसके लिए किसी अलग ऐप की जरूरत नहीं होती, सिर्फ फोन की सेटिंग में जाकर इसे एक्टिव करना होता है.

WiFi Calling पर कितना खर्च आता है?

अधिकतर मामलों में WiFi Calling आपके मौजूदा मोबाइल और इंटरनेट प्लान में ही शामिल होती है. टेलीकॉम कंपनियां इसे सामान्य कॉल की तरह ही मानती हैं. लोकल कॉल पर आमतौर पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता, हालांकि कुछ ऑपरेटर इंटरनेशनल कॉल पर अलग चार्ज लगा सकते हैं.

Android फोन में WiFi Calling कैसे चालू करें?

Android स्मार्टफोन में WiFi Calling एक्टिव करने के लिए सबसे पहले Settings में जाएं. यहां SIM Card या Mobile Network का विकल्प मिलेगा. जिस सिम पर यह सुविधा चालू करनी है, उसे चुनें और नीचे स्क्रॉल करें. वहां WiFi Calling या Call over WiFi का ऑप्शन दिखेगा जिसे ऑन करते ही यह फीचर काम करने लगेगा.

WiFi Calling इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें

WiFi Calling एयरप्लेन मोड में काम नहीं करती. इसके लिए एक स्थिर और तेज इंटरनेट कनेक्शन जरूरी होता है. इमरजेंसी कॉल के लिए केवल इसी पर निर्भर रहना ठीक नहीं माना जाता. इसके अलावा, अगर फोन बार-बार मोबाइल नेटवर्क और WiFi के बीच स्विच करता है तो कॉल के दौरान रुकावट भी आ सकती है.

Apple के नए अपडेट में क्या मिला नया, जानिए ये सेफ्टी फीचर जो रखेगा आपके iPhone को पूरी तरह सुरक्षित

Published at : 14 Dec 2025 01:51 PM (IST)
