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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIEMs और Earbuds में क्या है फर्क? जानें दोनों के काम करने का तरीका और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

IEMs और Earbuds में क्या है फर्क? जानें दोनों के काम करने का तरीका और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

Earbuds Vs In-Ear Monitors: Earbuds ऐसे ऑडियो डिवाइस होते हैं जो आपके कान के बाहरी हिस्से में आसानी से फिट हो जाते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Jun 2026 12:52 PM (IST)
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  • ईयरबड्स दैनिक उपयोग, आईईएम विशिष्ट श्रवण अनुभव के लिए।

Earbuds Vs In-Ear Monitors: अक्सर देखा गया है कि लोग सफर के दौरान या फिर खाली समय में गाने सुनना पसंद करते हैं. ऐसे में अब टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग ईयरबड्स जैसे डिवाइसों का इस्तेमाल करते हैं. अब तो इस डिवाइस का इस्तेमाल बच्चों से लेकर बड़ों तक में काफी प्रचलित हो चुका है. लेकिन क्या आपने IEMs (In-Ear Monitors) के बारे में सुना है. जी हां, दरअसल, यह भी एक ऑडियो डिवाइस है जिसका इस्तेमाल भी काफी तेजी से बढ़ा है. लेकिन ज्यादातर लोगों को ईयरबड्स और IEMs में अंतर नहीं पता होता है. आइए समझते हैं कि दोनों कैसे काम करते हैं.

कैसे काम करते हैं Earbuds?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Earbuds ऐसे ऑडियो डिवाइस होते हैं जो आपके कान के बाहरी हिस्से में आसानी से फिट हो जाते हैं. ज्यादातर वायरलेस ईयरबड्स ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्ततेमाल करते हैं जिससे आपका फोन डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है.

इसके अलावा इस डिवाइस में एक छोटा सा डायनेमिक ड्राइवर मौजूद होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव्स में बदल देता है. आज कल के एडवांस Earbuds में एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC), टच कंट्रोल और वॉयस असिस्टेंट जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जो यूजर्स को काफी पसंद आते हैं.

क्या है IEMs?

जानकारी के अनुसार, IEMs यानी In-Ear Monitors भी एक ऑडियो डिवाइस है जो यूजर्स को बेहतरीन साउंड क्वालिटी उपलब्ध कराता है. हालांकि इसमें कुछ अंतर भी हैं जो आपको ईयरबड्स में देखने को नहीं मिलती है. दरअसल, यह डिवाइस अपने बेस्ट ऑडियो क्वालिटी प्रदान कराने के लिए ही जाना जाता है. ये डिवाइस आपके कान के अंदर गहराई तक आसानी से फिट हो जाता है और सिलिकॉन या फोम टिप्स की मदद से बाहर के शोर को काफी हद तक रोक देता है.

क्या है दोनों के काम करने का तरीका

Earbuds और IEMs दोनों ही डिवाइसों में ड्राइवर होता है जो डिवाइस का एक जरूरी हिस्सा है. यही ड्राइवर ऑडियो सिग्नल को साउंड में कनवर्ट करने का काम करता है. नॉर्मल Earbuds में अक्सर एक डायनेमिक ड्राइवर होता है. वहीं, IEMs में यूजर्स को कई तरह के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं.

इनमें डायनेमिक ड्राइवर, बैलेंस्ड आर्मेचर ड्राइवर और कभी-कभी हाइब्रिड सिस्टम भी मौजूद होता है. IEMs में अलग-अलग फ्रिक्वेंसी को संभालने के लिए कई ड्राइवर लगाए जाते हैं जिससे बास, मिड और ट्रेबल कहीं ज्यादा साफ सुनाई देते हैं.

आपके लिए कौन सा बेहतर?

अब बात करें कि आपके लिए कौन सा डिवाइस बेहतर होगा तो यह आपकी जरूरत पर पूरी तरह से निर्भर करता है. अगर आप रोजमर्रा के इस्तेमाल, कॉलिंग और वायरलेस जैसे फीचर्स पसंद करते हैं तो Earbuds आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं, अगर आप म्यूजिक की बारीकियों को सुनना पसंद करते हैं, गेमिंग या ऑडियो मॉनिटरिंग करते हैं तो IEMs आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 23 Jun 2026 12:51 PM (IST)
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