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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है Abhigyan App? जानिए कौन कर सकता है इसका इस्तेमाल और क्या हैं इसके फायदे

क्या है Abhigyan App? जानिए कौन कर सकता है इसका इस्तेमाल और क्या हैं इसके फायदे

Abhigyan App: अभिज्ञान एक एडवांस डेटा-बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे Law Enforcement Agencies की सहायता के लिए तैयार किया गया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Jun 2026 12:32 PM (IST)
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  • बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने 'अभिज्ञान' ऐप लॉन्च हुआ।
  • यह ऐप जांच एजेंसियों को त्वरित अपराध संबंधी जानकारी देगा।
  • ऐप से जांच तेज होगी, पीड़ितों को मिलेगा तुरंत न्याय।

Abhigyan App: देश में साइबर अपराध काफी तेजी से बढ़ा है. ठग लोगों को नए-नए तरीकों से अपना शिकार बना रहे हैं. ऐसे में बढ़ते साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और मानव तस्करी जैसे अपराधों ने कानून-व्यवस्था एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. कई मामलों में देखा गया है कि अपराध दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है जिससे अपराधी आसानी से भाग निकल जाता है. इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अभिज्ञान (Abhigyan) ऐप लॉन्च किया है.

यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से जांच एजेंसियां अपराध से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड और जानकारियां बेहद कम समय में हासिल कर सकती हैं. इससे न केवल जांच की रफ्तार बढ़ेगी बल्कि अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल भी स्थापित हो सकेगा.

क्या है अभिज्ञान ऐप?

आपको बता दें कि अभिज्ञान एक एडवांस डेटा-बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे Law Enforcement Agencies की सहायता के लिए तैयार किया गया है. इसका मेन मकसद अपराध संबंधी जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है.

पहले अलग-अलग विभागों और डेटाबेस में बिखरी हुई जानकारी को ढूंढ़ने में काफी समय लगता था लेकिन अब अभिज्ञान के जरिए यह जानकारी एक ही जगह से आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी.

इस प्लेटफॉर्म पर फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड, अपराधियों की प्रोफाइल, मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क और अन्य महत्वपूर्ण अपराध संबंधी डेटा उपलब्ध कराया जाता है. साथ ही यह सिस्टम बड़े पैमाने पर मौजूद डेटा का विश्लेषण कर जांच अधिकारियों को केस सॉल्व करने में भी काफी मदद करता है.

पुलिस के लिए कैसे होगा मददगार?

अभिज्ञान ऐप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे जांच प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज हो सकती है. अधिकारियों को किसी संदिग्ध व्यक्ति या मामले से जुड़ी जानकारी खोजने के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डेटा के आधार पर वे तेजी से संदिग्धों की पहचान कर सकेंगे और अलग-अलग मामलों के बीच संबंध भी स्थापित कर पाएंगे.

इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म अपराध के पैटर्न को समझने में भी मदद करेगा. डेटा विश्लेषण के जरिए ऐसे क्षेत्रों या एक्टिविटीज की पहचान की जा सकेगी जहां भविष्य में अपराध होने की संभावना ज्यादा है. इससे पुलिस पहले से ही जरूरी कदम उठा सकेगी.

पब्लिक को क्या होगा फायदा?

अभिज्ञान का लाभ केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आम लोगों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा. इस ऐप की मदद से अपराध का विश्लेषण पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा और जांच भी तेजी से होगी जिससे बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की पहचान जल्दी हो सकेगी.

इसके अलावा होने वाले अपराधों को रोकने के लिए समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी. इतना ही नहीं, ऐप की मदद से मामलों की जांच तेजी से पूरी होगी जिससे पीड़ितों और उनके परिवारों को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें जल्दी ही न्याय भी मिल सकेगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 21 Jun 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI Abhigyan App
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