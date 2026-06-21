ChatGPT से कितना कमाता है OpenAI, एक सवाल पूछने पर कितनी होती है इनकम?

Open AI Revenue Model: एआई की दुनिया में चैट जीपीटी सबसे बड़ा नाम बन चुका है. नवंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद यह टूल न सिर्फ स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स की पसंद बना, बल्कि दुनिया भर की कंपनियों में के काम करने के तरीके को भी बदल दिया. यही वजह है कि चैट जीपीट बनाने वाली कंपनी ओपन एआई की कमाई पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. हालांकि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करोड़ों लोग मुफ्त में भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ओपन एआई हर महीने अरबों डॉलर की कमाई कर रहा है. ऐसे में कई बार सवाल उठता हैं कि चैट जीपीटी से ओपन एआई कितना पैसा कमाता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि जैट जीपीटी से ओपन एआई कितना पैसा कमाता है और एक सवाल पूछने पर कितनी इनकम होती है.

हर महीने अरबों कमा रहा ओपन एआई

रिपोर्ट्स के अनुसार ओपन एआई के महीने की आय करीब 2 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है. कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा एंटरप्राइज ग्राहकों, एपीआई सेवाओं और चैट जीपीटी के पेड सब्सक्रिप्शन प्लान से आता है. चैट जीपीटी प्लस समेत कंपनी की दूसरी सेवाओं के करोड़ों पेमेंट करने वाले यूजर्स है. बताया जाता है कि चैट जीपीटी के दुनिया भर में 90 करोड़ से ज्यादा वीकली एक्टिव यूजर्स हैं, जबकि करीब 5 करोड़ लोग कंपनी के पेड सेवाओं का उपयोग करते हैं. इसी तेजी से बढ़ती मांग ने ओपन एआई को दुनिया की सबसे मूल्यवान एआई कंपनियों में शामिल कर दिया है.

चैट जीपीटी कैसे कमाता है पैसा?

ओपन एआई ने शुरुआत एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गनाइजेशन के रूप में की थी, लेकिन बाद में बढ़ती लागत को देखते हुए कंपनी ने बिजनेस मॉडल अपनाया. वर्तमान में कंपनी कई तरीकों से कमाई करती है. कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स चैट जीपीटी प्लस और दूसरे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जिनके लिए यूजर्स महीने की फीस देते हैं. इसके अलावा हजारों कंपनियां ओपन एआई के एपीआई का उपयोग अपने ऐप्स और सेवाओं में एआई फीचर्स जोड़ने के लिए करती है. एंटरप्राइज ग्राहकों से होने वाले आय कंपनी की कुल कमाई का बड़ा हिस्सा मानी जाती है.

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एक सवाल पूछने पर कितनी होती है कमाई?

कई लोगों का यह सवाल होता है कि चैट जीपीटी से एक सवाल पूछने पर उसकी कितनी कमाई होती है. हालांकि कंपनी के सवाल पर होने वाली कमाई को लेकर कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है. दरअसल चैट जीपीटी की कमाई किसी एक सवाल पर नहीं, बल्कि सब्सक्रिप्शन एपीआई यूज और एंटरप्राइज सेवाओं के आधार पर होती है. फ्री यूजर्स की ओर से पूछे गए सवालों से कंपनी को सीधे तौर पर आए नहीं होती, वहीं पेड यूजर्स और एपीआई ग्राहकों के लिए फीस इस्तेमाल किए गए टोकन्स और मॉडल के अनुसार तय होती है.

ओपन एआई को मिला है कई बड़ी कंपनियों का समर्थन

ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट सहित कई बड़ी-बड़ी निवेशकों का समर्थन भी मिला हुआ है. इसके अलावा पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कई बड़े फंडिंग राउंड पूरे किए हैं, जिनमें अरब डॉलर का निवेश जुटाया है. इस पूंजी की मदद से ओपन एआई नए एआई मॉडल डेटा सेंटर और तकनीक पर काम कर रही है.

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