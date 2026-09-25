गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

खाटूश्यामजी नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. पार्षद लक्ष्मी देवी के अपहरण मामले के बीच आए इस आदेश से चुनाव प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है.

Written By : गोविंद बुटोलिया, सीकर |  Updated at : 25 Sep 2026 06:33 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के खाटूश्यामजी नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने अध्यक्ष पद के चुनाव पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति अनुपम कुमार ढंड की खंडपीठ ने अध्यक्ष पद की प्रत्याशी विनिता पूनियां की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

दरअसल, वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस की पार्षद लक्ष्मी देवी 21 सितंबर को होने वाले मतदान में शामिल नहीं हुई थीं. इसके बाद उनके पति हरलाल ने पुलिस में उनके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए और धरना-प्रदर्शन भी हुए.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
जोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड
जोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड
राजस्थान
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल
राजस्थान
जयपुर: बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पोते पर शक, जांच शुरू
जयपुर: बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पोते पर शक, जांच शुरू
राजस्थान
Rajasthan Weather Today: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 40 के पार
राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 40 के पार

जोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड

पुलिस ने करीब 13 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद मंगलवार सुबह लक्ष्मी देवी को दस्तयाब कर लिया. इसके बाद उन्हें रींगस न्यायालय में पेश किया गया और बाद में परिवार को सौंप दिया गया.

25 सितंबर को होना था अध्यक्ष पद का चुनाव

पहले जारी कार्यक्रम के मुताबिक खाटूश्यामजी नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए 25 सितंबर 2026 को मतदान और मतगणना होनी थी. मतदान पूरा होने के तुरंत बाद उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाना था. वहीं 26 सितंबर को उपाध्यक्ष पद का चुनाव प्रस्तावित था.

लक्ष्मी देवी के मतदान में शामिल होने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी. पहले सामने आई जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के तहत अनुपस्थित पार्षद का मतदान मान्य नहीं माना जाता, इसलिए उनके वोट को लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे.

दोनों पक्षों ने लगाए आरोप

पूरे मामले के दौरान कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले. कांग्रेस पक्ष ने विनिता पूनियां के परिवार के सदस्यों पर लक्ष्मी देवी के अपहरण का आरोप लगाया. वहीं बीजेपी पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया.

जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल

हाईकोर्ट की ओर से अध्यक्ष पद के चुनाव पर रोक लगाए जाने के बाद फिलहाल पूरी चुनाव प्रक्रिया रुक गई है. अब आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी. चुनाव कब होगा और आगे की प्रक्रिया किस तरह चलेगी, इस पर तस्वीर अदालत के अगले निर्देश के बाद ही साफ होगी.

और पढ़ें

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 06:31 AM (IST)
Tags :
Sikar News RAJASTHAN NEWS Khatushyamji News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड
जोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड
राजस्थान
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल
राजस्थान
जयपुर: बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पोते पर शक, जांच शुरू
जयपुर: बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पोते पर शक, जांच शुरू
राजस्थान
Rajasthan Weather Today: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 40 के पार
राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 40 के पार
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पहले जेल में डाला, अब किया जा सकता है मेरा एनकाउंटर', सोनम वांगचुक को सता रहा डर
'पहले जेल में डाला, अब किया जा सकता है मेरा एनकाउंटर', सोनम वांगचुक को सता रहा डर
बिहार
जमुई कांड: पीड़िता के परिजनों की CM ने शेयर की तस्वीर, तेजस्वी बोले- 'इस जुर्म…'
जमुई कांड: पीड़िता के परिजनों की CM ने शेयर की तस्वीर, तेजस्वी बोले- 'इस जुर्म…'
स्पोर्ट्स
'आप पर गर्व है सीमा', एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई
'आप पर गर्व है सीमा', एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई
साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की तीसरी बड़ी ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 7 फिल्मों के रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की तीसरी बड़ी ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 7 फिल्मों के रिकॉर्ड
न्यूज़
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
इंडिया
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
विश्व
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
विश्व
व्हाइट हाउस के बाहर चाइनीज मीडिया और US सीक्रेट सर्विस में भिडंत! वायरल हुआ Video
व्हाइट हाउस के बाहर चाइनीज मीडिया और US सीक्रेट सर्विस में भिडंत! वायरल हुआ Video
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget