CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'

चुनाव आयोग को लेकर विवाद के बीच शरद पवार गुट ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला. NCP (SP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल करके देश की नई पीढ़ी और युवाओं को वोटर बनने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार Gen Z और Gen Alpha से डर गई है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर अपील करने की बात कही.

NCP (SP) नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, ''क्या सरकार Gen Z से डरी हुई है? ये तो Gen Z और Gen Alpha से भी डरेगी और इसीलिए ज्ञानेश कुमार को मोहरा बनाया जा रहा है. ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल करके देश की नई पीढ़ी को वोटर बनने का मौका तक नहीं दिया जा रहा.फॉर्म नंबर 6 कौन भरेगा? यह दो पेज का फॉर्म है. नानी क्या करती है, नाना क्या करते हैं, दादा-दादी क्या करते हैं, मां-बाप क्या कर रहे हैं. तुमको इससे क्या लेना देना है? "

Thane, Maharashtra: NCP (SP) Chief National Spokesperson Jitendra Awhad says, "Is the government scared of Gen Z? They will be scared of Gen Z as well as Gen Alpha. And that is why Gyanesh Kumar is being made a tool, and by using Gyanesh Kumar, the new generation, the young youth… pic.twitter.com/gQl5mXp6Jz — IANS (@ians_india) September 24, 2026

लोकतंत्र का गला मत घोटिए- जितेंद्र आव्हाड

मैं इस देश का नागरिक हूं. मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करने जा रहा हूं आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए. लोकतंत्र का गला मत घोटिए. जब सुप्रीम कोर्ट कल कहती है कि प्रधानमंत्री आयुक्त की कमेटी में हैं तो उस कमेटी का कोई मतलब ही नहीं है. प्रधानमंत्री जो निर्णय लेगा वो उसका साथी लेगा. विपक्ष का नेता क्या करेगा? तीन लोगों की कमेटी बनेगी, जिसमें पीएम मोदी की ओर से नॉमिनेट किया गया एक सदस्य रहेगा, और एक विपक्ष का रहेगा. दो-एक से तुम्हारा निर्णय होगा, तो ज्ञानेश कुमार जैसे लोग ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे न, और कौन बन सकता है?

वोटर लिस्ट का सर्वर कोई और मैनेज कर रहा- आव्हाड

शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने आगे कहा, "हमने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग से कहा था कि महाराष्ट्र में कई जगहों पर वोटर लिस्ट का सर्वर कोई और मैनेज कर रहा है. संधू और जोशी जो बातें अब कह रहे हैं, वही बातें हमने दो साल पहले कही थीं. हमारी पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस ने यह मसला उठाया था कि आपका सर्वर एक ऐप के जरिए मैनेज किया जा रहा है, उसमें कोई नया ऐप डाला जा रहा है. आपका चुनाव आयोग और यहां के कुछ लोग आपस में मिलकर ये काम कर रहे हैं.''

तो फिर चुनाव क्यों कराते हैं- आव्हाड

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वोटर लिस्ट ही सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से मैनेज किया जा रहा है तो फिर चुनाव क्यों कराते हैं? फॉर्म नंबर 6 में अब अवैध रूप से इतनी तरह की जानकारी मांगी गई है कि वो भरते-भरते आदमी पागल हो जाएगा. वो बोलेगा कि मुझे वोटर ही नहीं होना है. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके मुताबिक हर आदमी को आसान तरीके से वोटर होना चाहिए. लेकिन आपने उसे बहुत जटिल बना दिया है.

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