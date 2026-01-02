हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी2026 में स्मार्टफोन्स में दिखेंगे ये बदलाव, खरीदने वालों के लिए अच्छी के साथ बुरी खबर भी है! जानें डिटेल्स

2026 में स्मार्टफोन्स में दिखेंगे ये बदलाव, खरीदने वालों के लिए अच्छी के साथ बुरी खबर भी है! जानें डिटेल्स

2025 में कई धाकड़ स्मार्टफोन लॉन्च हुए और उनमें नई-नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली. 2026 में भी यही सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री में कुछ बदलाव भी नजर आएंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Jan 2026 12:57 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

साल 2025 टेक के दीवानों के लिए काफी खास रहा. सैमसंग ने जहां अपना पहला ट्राईफोल्ड फोन गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड लॉन्च किया, वहीं गूगल ने भी पिक्सल 10 सीरीज से सबको इंप्रेस किया. ऐप्पल अपनी दमदार आईफोन 17 सीरीज के कारण फिर से अपना खोया ताज पाने में सफल रही तो वनप्लस और ऑनर जैसी कंपनियों ने दमदार बैटरी पैक के साथ फोन लॉन्च किए. इस साल भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कई बदलाव आने की उम्मीद है. आइए इन पर एक नजर डालते हैं. 

बढ़ी हुई कीमतें करेंगी परेशान

मेमोरी चिप्स और दूसरे कंपोनेंट की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियों की लागत बढ़ गई है और इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा. शाओमी जहां पहले ही अपने फोन्स के दाम बढ़ा चुकी है, वहीं सैमसंग ने भी संकेत दे दिए हैं कि उसकी अपकमिंग गैलेक्सी S26 सीरीज के लिए ग्राहकों को ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी. दूसरी तरफ कीमत कम रखने के लिए कंपनियां रैम और दूसरे फीचर्स में भी कटौती कर रही हैं.

एआई पर रहेगा फोकस

2025 में स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने फोन में एआई फीचर्स पर खासा जोर दिया था और इस साल भी यह ट्रैंड जारी रहेगा. इस साल स्मार्टफोन्स में ऑन-डिवाइस एआई प्रोसेस वाले ज्यादा फीचर्स नजर आएंगे. यानी इनका यूज करने के लिए यूजर को इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. साथ ही अब ऐप्स में भी एआई की डीप इंटीग्रेशन मिलेगा. यानी एआई से सिर्फ डिवाइस ही नहीं बल्कि ऐप्स को भी ऑपरेट किया जा सकेगा.

बड़े बैटरी पैक

पिछले साल कई कंपनियां 7,000-8,000mAh की बैटरी वाले फोन लॉन्च कर रही थी, लेकिन दिसंबर में ऑनर ने 10,000mAh की बैटरी वाला फोन लॉन्च कर गेम पलट दिया. इस साल स्मार्टफोन्स में पहले से बड़े बैटरी पैक मिल सकते हैं. रियलमी 15,000mAh की बैटरी वाले फोन की झलक दिखा चुकी है, वहीं सैमसंग भी 20,000mAh की बैटरी की टेस्टिंग कर रही है. ऐसे में इस साल पावर बैंक के बराबर की कैपेसिटी वाली बैटरी स्मार्टफोन में ही मिल जाएगी.

फिर से तेज होगी कैमरा सेंसर की लड़ाई

पिछले साल 200MP सेंसर वाले कई स्मार्टफोन लॉन्च हुए. इन स्मार्टफोन के कैमरा पैक में एक सेंसर 200MP का था, लेकिन 2026 में बाजी पलटने वाली है. इस साल वीवो और ओप्पो 200MP वाले दो सेंसर के साथ फोन लॉन्च कर सकती है. ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मैक्स में वेरिएबल अपर्चर मिलने की संभावना है. 

Tech Explained: फीड पर हर वीडियो आपकी पसंद का क्यों होता है? जानिए कैसे काम करता है सोशल मीडिया एल्गोरिद्म

Published at : 02 Jan 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Smartphone Smartphone Battery AI Feature TECH NEWS
