Android फोन-टैबलेट में Ads से पाना है छुटकारा? ये सीक्रेट तरीका अपनाया तो मिनटों में हो जाएंगे ब्लॉक!

Android फोन-टैबलेट में Ads से पाना है छुटकारा? ये सीक्रेट तरीका अपनाया तो मिनटों में हो जाएंगे ब्लॉक!

Ads in Android: आजकल विज्ञापन सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं रहे. कई बार ये इतने ज्यादा और जबरदस्ती दिखाए जाते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल करने का मजा ही खराब हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Feb 2026 07:44 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Ads in Android: आजकल विज्ञापन सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं रहे. कई बार ये इतने ज्यादा और जबरदस्ती दिखाए जाते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल करने का मजा ही खराब हो जाता है. हालांकि Ads की मदद से हमें नए प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पता भी चलता है लेकिन Android फोन में समस्या ज्यादा बढ़ जाती है. वजह है ढेर सारे फ्री ऐप्स और गेम्स, जो बार-बार फुल-स्क्रीन Ads दिखाते हैं और बैक बटन तक काम नहीं करने देते. अगर आप भी हर ऐप खोलते ही Ads से परेशान हो चुके हैं तो Android फोन और टैबलेट में इन्हें रोकने के कुछ असरदार तरीके मौजूद हैं.

Private DNS से सिस्टम लेवल पर Ads करें ब्लॉक

Android में Ads ब्लॉक करने का सबसे आसान तरीका Private DNS सेट करना है. यह फीचर Android 9 Pie के साथ आया था और इसमें किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं पड़ती. अलग-अलग फोन ब्रांड्स में सेटिंग्स के नाम थोड़े बदल सकते हैं लेकिन तरीका लगभग एक-सा ही रहता है.

इसके लिए अपने फोन की Settings खोलें और सर्च में DNS टाइप करें. अब Private DNS या Specified DNS का ऑप्शन चुनें. यहां Private DNS provider hostname में dns.adguard.com लिखें और सेव कर दें.

एक बार यह सेटिंग ऑन हो जाने के बाद ज्यादातर Ads और पॉप-अप अपने आप बंद हो जाते हैं. ध्यान रखें, कभी-कभी यह DNS कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकता है ऐसे में आप इसे अस्थायी रूप से बंद भी कर सकते हैं. अगर AdGuard DNS आपके लिए सही काम न करे तो इसके कई दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं.

AdAway और Blokada ऐप्स से Ads पर पूरी लगाम

जो यूजर्स थोड़े एडवांस कंट्रोल चाहते हैं उनके लिए AdAway काफी समय से भरोसेमंद नाम रहा है. पहले यह सिर्फ Root किए हुए फोन पर काम करता था लेकिन अब इसका Non-Root मोड भी उपलब्ध है.

Root वाले फोन में यह सिस्टम की host फाइल के जरिए Ads सर्व करने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक करता है जबकि Non-Root मोड में यह एक लोकल VPN बनाकर ऐप्स और ब्राउज़र में Ads रोक देता है. AdAway पूरी तरह फ्री और ओपन-सोर्स है और इसे GitHub से डाउनलोड किया जा सकता है.

अगर आप कोई दूसरा विकल्प चाहते हैं तो Blokada भी अच्छा चुनाव है. यह न सिर्फ Ads ब्लॉक करता है बल्कि कई मामलों में DNS क्वेरी को एन्क्रिप्ट भी करता है. इसके साथ ही यूजर खुद तय कर सकता है कि कौन-सी वेबसाइट ब्लॉक करनी है और कौन-सी नहीं.

Ads से राहत, फोन इस्तेमाल का मजा दोगुना

सही सेटिंग्स और सही टूल्स का इस्तेमाल करके Android फोन और टैबलेट में Ads से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है. इससे न सिर्फ फोन स्मूद चलता है बल्कि बैटरी और डेटा की भी बचत होती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल बिना रुकावट काम करे तो ये तरीके जरूर अपनाएं.

128GB या 1TB लिखी होती है, फिर स्टोरेज आधी क्यों दिखती है? स्मार्टफोन कंपनियां यूजर्स से क्या छुपा रही हैं

Published at : 23 Feb 2026 07:43 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

