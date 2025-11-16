हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
VIP नंबर चाहिए? अब घर बैठे खरीदें अपना फैंसी मोबाइल नंबर, जानिए पूरा तरीका, मिनटों में होगी रजिस्ट्रेशन

VIP नंबर चाहिए? अब घर बैठे खरीदें अपना फैंसी मोबाइल नंबर, जानिए पूरा तरीका, मिनटों में होगी रजिस्ट्रेशन

How to get VIP Mobile Number: आज के समय में कई लोग अपना एक यूनिक और याद रहने वाला मोबाइल नंबर चाहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 16 Nov 2025 08:01 AM (IST)
How to get VIP Mobile Number: आज के समय में कई लोग अपना एक यूनिक और याद रहने वाला मोबाइल नंबर चाहते हैं. पहले ऐसा नंबर पाने के लिए लंबी प्रक्रिया और काफी समय लगता था लेकिन अब भारत में VIP या फैंसी नंबर खरीदना बेहद आसान हो गया है. ऑनलाइन ऑक्शन, टेलिकॉम ऑपरेटर पोर्टल और थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म की मदद से आप आसानी से अपना पसंदीदा नंबर पा सकते हैं चाहे Airtel, Jio, Vi, BSNL किसी भी नेटवर्क का क्यों न हो.

VIP नंबर क्या होता है?

VIP नंबर एक खास तरह का 10-अंकों वाला मोबाइल नंबर होता है जिसमें कोई आकर्षक पैटर्न या रिपीटिंग सीक्वेंस होता है. यह ऐसे दिख सकता है जैसे 99999…, 88888…, या 7000-7000-70. ऐसे नंबर आसानी से याद किए जाते हैं और दिखने में भी प्रीमियम लगते हैं.

कौन लोग लेते हैं VIP नंबर?

बिजनेस ओनर्स, सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स और प्रोफेशनल्स सभी ऐसे नंबर पसंद करते हैं जिनसे उनकी पहचान मजबूत हो और लोग उन्हें आसानी से याद रखें. VIP नंबर टेलिकॉम कंपनियों या आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल्स से खरीदे जा सकते हैं.

टेलिकॉम ऑपरेटर से कैसे खरीदें VIP नंबर?

भारत में Airtel, Jio, Vi और BSNL सभी कंपनियाँ VIP नंबर उपलब्ध कराती हैं. इन्हें आप ऑनलाइन पोर्टल या ई-ऑक्शन के जरिए बुक कर सकते हैं.

Airtel VIP Number

Airtel की वेबसाइट पर Fancy Number सेक्शन में जाकर अपना पसंदीदा नंबर चुनें. नंबर रिज़र्व करने के लिए शुल्क चुकाएं और नए SIM के एक्टिवेशन के समय KYC पूरा करें.

Jio Fancy Number

Jio फिलहाल चुनिंदा स्टोर्स या अधिकृत रिसेलर्स के माध्यम से ही VIP नंबर उपलब्ध कराता है. MyJio ऐप या नज़दीकी Jio प्रतिनिधि से उपलब्ध नंबर्स की जानकारी ली जा सकती है.

Vi Fancy Number

Vi के fancy number पोर्टल पर जाकर आप लोकेशन, पैटर्न और कीमत के आधार पर नंबर चुन सकते हैं. बुकिंग के बाद SIM आपके घर पर पहुंचाया जाता है और वहीं KYC भी पूरा हो जाता है.

BSNL VIP Number

BSNL ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से फैंसी नंबर बेचता है. रजिस्ट्रेशन कर आप अपनी कीमत लगाकर पसंदीदा नंबर खरीद सकते हैं.

थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं VIP नंबर

कई वेबसाइटें VIP नंबर रीसेल करती हैं जैसे vipmobilenumber.com, numbersbazaar.com और fancynumberstore.in. यहां लगभग सभी टेलिकॉम नेटवर्क के प्रीपेड और पोस्टपेड VIP नंबर उपलब्ध होते हैं, साथ में घर तक डिलीवरी और आसान पोर्टिंग विकल्प भी मिलते हैं.

VIP नंबर खरीदने से पहले क्या ध्यान रखें?

  • खरीदारी करते समय असली स्रोत या अधिकृत प्लेटफॉर्म ही चुनें.
  • बिना GST इनवॉइस या KYC के नंबर बेचने वाले Sellers से बचें.
  • विभिन्न साइटों पर कीमतें तुलना करें ताकि आपको सबसे अच्छा सौदा मिले.
  • अगर नंबर को आगे दूसरे नेटवर्क में पोर्ट करना हो तो उसके नियम पहले पढ़ लें.

VIP नंबर न केवल आपके फोन को एक अलग पहचान देता है बल्कि आपकी व्यक्तिगत या बिजनेस ब्रांडिंग को भी मजबूत बनाता है. इसलिए सही प्लेटफॉर्म चुनकर आसानी से अपना फैंसी मोबाइल नंबर हासिल करें.

इन यूजर्स की हो गई मौज! सिर्फ 1 रुपये में पूरे महीने मिलेगा 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और फ्री SIM, जानिए कब तक है मौका

Published at : 16 Nov 2025 07:53 AM (IST)
