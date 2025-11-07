हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइल गेमिंग का मजा हो जाएगा दोगुना, थकान भी नहीं होगी, आज ही खरीद लें ये एक्सेसरीज

मोबाइल गेमिंग का मजा हो जाएगा दोगुना, थकान भी नहीं होगी, आज ही खरीद लें ये एक्सेसरीज

अगर आप मोबाइल पर गेमिंग करते हैं तो कुछ एक्सेसरीज आपके खूब काम आ सकती हैं. कंट्रोलर जैसी एक्सेसरीज से गेमिंग में ज्यादा कंट्रोल मिलता है और थकान भी नहीं होती.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आपको मोबाइल पर गेमिंग का शौक है तो सिर्फ स्क्रीन पर टैप और स्वाइप करके काम नहीं चलेगा. आजकल हाई रिफ्रेश रेट और पावरफुल चिप वाले मोबाइल मार्केट में अवेलेबल हैं. इन पर अगर कुछ एक्सेसरीज और यूज कर ली जाए तो गेमिंग का मजा दोगुना हो जाता है. आज हम आपको गेमिंग के लिए जरूरी कुछ एक्सेसरीज बताने जा रहे हैं, जिससे रेसिंग गेम हो या शूटिंग गेम, आपका आगे रहना पक्का हो जाएगा. 

गेमपैड या कंट्रोलर

अगर फिजिकल कंट्रोलर हो तो गेमिंग में बेहतर कंट्रोल मिलता है. मार्केट में आजकल कई ऐसे कंट्रोलर मौजूद हैं, जिनमें एनालॉग स्टिक्स, शोल्डर बटन और एर्गोनॉमिक ग्रिप्स मिलती है, जो लंबे गेमिंग सेशन में भी थकान नहीं होने देते. इसके लिए स्मार्टफोन सपोर्ट वाला कंट्रोलर या फोन के साथ अटैच होने वाला गेमपैड खरीदा जा सकता है.

फिंगर स्लीव्स

अगर आप कंट्रोलर या गेमपैड नहीं लेना चाहते और मोबाइल पर ही गेमिंग में कंफर्टेबल हैं तो फिंगर स्लीव्स खरीदना अच्छा फैसला हो सकता है. ये स्लीव्ज कंडक्टिव फैब्रिक की बनी होती है, जो टच सेंसेटिविटी को बढ़ाता है. साथ ही इनमें पसीना नहीं आता फिंगर स्मूद तरीके से स्क्रीन पर स्लाइड होती रहती हैं. ये गेमिंग कंट्रोलर का एक हल्का, सस्ता और काफी प्रभावी विकल्प है.

एक्सटर्नल कूलिंग सॉल्यूशन

गेमिंग के दौरान फोन का हीट होना आम बात होती है, लेकिन अगर फोन ओवरहीट हो जाए तो गेमिंग का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है. इससे फ्रेम रेट कम हो जाता है और गेम अटकने लगता है. ऐसी स्थिति में कूलिंग अटैचमेंट काम आती है. गेमिंग के दौरान फोन को ओवरहीट होने से रोकने के लिए क्लिप-ऑन फैन्स, कूलिंग ग्रिप्स या बिल्ट-इन वेंटिलेशन वाले मोबाइल गेमिंग डॉक्स खरीदा जा सकता है. 

ऑडियो एक्सेसरीज

गेमिंग के दौरान आमतौर पर साउंड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन एक अच्छा गेमिंग हेडसेट या इयरफोन इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है. इसके लिए वायर्ड या ब्लूटूथ वाले हेडफोन खरीदे जा सकते हैं.

Published at : 07 Nov 2025 01:30 PM (IST)
