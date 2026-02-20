Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Android Advanced Protection: डिजिटल दुनिया में ठगी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं. फर्जी कॉल, मैलवेयर लिंक और नकली ऐप्स के जरिए हैकर्स लोगों के बैंक खाते और निजी जानकारी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. ऐसे माहौल में Android स्मार्टफोन्स में मौजूद Advanced Protection मोड एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो सकता है.

क्या है Advanced Protection मोड?

यह एक उच्च स्तरीय सुरक्षा सेटिंग है, जिसे खासतौर पर डिवाइस और गूगल अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसे सक्रिय करने के बाद फोन में मौजूद डेटा एन्क्रिप्टेड हो जाता है जिससे अनधिकृत व्यक्ति के लिए जानकारी तक पहुंच बनाना बेहद कठिन हो जाता है.

अगर किसी कारणवश आपका फोन चोरी हो जाए तो भी यह मोड डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट होने से रोकता है. यानी चोर आसानी से फोन को रीसेट करके इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

असुरक्षित ऐप्स पर सख्त रोक

इस सुरक्षा फीचर के चालू होने पर Google Play Store के बाहर से किसी भी ऐप को इंस्टॉल करना संभव नहीं रहता. अक्सर साइबर अपराधी APK फाइल के जरिए मैलवेयर फोन में डालते हैं. यह सेटिंग ऐसी कोशिशों को शुरुआत में ही रोक देती है जिससे आपके डिवाइस में संदिग्ध ऐप प्रवेश नहीं कर पाते.

फर्जी वेबसाइट और संदिग्ध लिंक से बचाव

Advanced Protection मोड ऑन करने पर ब्राउज़र और ईमेल सेवाओं में अतिरिक्त सुरक्षा परत जुड़ जाती है. संदिग्ध वेबसाइट, नकली लिंक और खतरनाक ईमेल अटैचमेंट की पहचान तुरंत की जाती है और उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है. इससे बैंकिंग जानकारी और निजी डेटा सुरक्षित रहता है.

चोरी और नेटवर्क हमलों से सुरक्षा

यह मोड फोन को जबरन रीसेट होने से बचाता है. साथ ही, जोखिम महसूस होने पर 2G नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकता है क्योंकि 2G कनेक्शन पर SMS इंटरसेप्शन का खतरा ज्यादा रहता है. एक और खास बात यह है कि अगर डिवाइस कुछ दिनों तक इस्तेमाल नहीं होता तो यह सुरक्षा सिस्टम अपने आप एक्टिव होकर डेटा को सुरक्षित मोड में डाल सकती है.

ऐसे करें एक्टिव

इस फीचर को चालू करने के लिए फोन की सेटिंग्स में जाएं. वहां Security & Privacy विकल्प खोलें और Advanced Protection सेक्शन में जाकर Device Protection का टॉगल ऑन कर दें.

