हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid में अभी ऑन करें ये सेटिंग, नहीं तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे सेफ रखें अपना डेटा

Android में अभी ऑन करें ये सेटिंग, नहीं तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे सेफ रखें अपना डेटा

Android Advanced Protection: डिजिटल दुनिया में ठगी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं. फर्जी कॉल, मैलवेयर लिंक और नकली ऐप्स के जरिए हैकर्स लोगों के बैंक खाते और निजी जानकारी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 20 Feb 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Android Advanced Protection: डिजिटल दुनिया में ठगी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं. फर्जी कॉल, मैलवेयर लिंक और नकली ऐप्स के जरिए हैकर्स लोगों के बैंक खाते और निजी जानकारी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. ऐसे माहौल में Android स्मार्टफोन्स में मौजूद Advanced Protection मोड एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो सकता है.

क्या है Advanced Protection मोड?

यह एक उच्च स्तरीय सुरक्षा सेटिंग है, जिसे खासतौर पर डिवाइस और गूगल अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसे सक्रिय करने के बाद फोन में मौजूद डेटा एन्क्रिप्टेड हो जाता है जिससे अनधिकृत व्यक्ति के लिए जानकारी तक पहुंच बनाना बेहद कठिन हो जाता है.

अगर किसी कारणवश आपका फोन चोरी हो जाए तो भी यह मोड डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट होने से रोकता है. यानी चोर आसानी से फोन को रीसेट करके इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

असुरक्षित ऐप्स पर सख्त रोक

इस सुरक्षा फीचर के चालू होने पर Google Play Store के बाहर से किसी भी ऐप को इंस्टॉल करना संभव नहीं रहता. अक्सर साइबर अपराधी APK फाइल के जरिए मैलवेयर फोन में डालते हैं. यह सेटिंग ऐसी कोशिशों को शुरुआत में ही रोक देती है जिससे आपके डिवाइस में संदिग्ध ऐप प्रवेश नहीं कर पाते.

फर्जी वेबसाइट और संदिग्ध लिंक से बचाव

Advanced Protection मोड ऑन करने पर ब्राउज़र और ईमेल सेवाओं में अतिरिक्त सुरक्षा परत जुड़ जाती है. संदिग्ध वेबसाइट, नकली लिंक और खतरनाक ईमेल अटैचमेंट की पहचान तुरंत की जाती है और उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है. इससे बैंकिंग जानकारी और निजी डेटा सुरक्षित रहता है.

चोरी और नेटवर्क हमलों से सुरक्षा

यह मोड फोन को जबरन रीसेट होने से बचाता है. साथ ही, जोखिम महसूस होने पर 2G नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकता है क्योंकि 2G कनेक्शन पर SMS इंटरसेप्शन का खतरा ज्यादा रहता है. एक और खास बात यह है कि अगर डिवाइस कुछ दिनों तक इस्तेमाल नहीं होता तो यह सुरक्षा सिस्टम अपने आप एक्टिव होकर डेटा को सुरक्षित मोड में डाल सकती है.

ऐसे करें एक्टिव

इस फीचर को चालू करने के लिए फोन की सेटिंग्स में जाएं. वहां Security & Privacy विकल्प खोलें और Advanced Protection सेक्शन में जाकर Device Protection का टॉगल ऑन कर दें.

यह भी पढ़ें:

2026 में Apple लाएगा Home Hub, दमदार कैमरे और नया HomePod mini, बदल जाएगी पूरी लाइफस्टाइल

Published at : 20 Feb 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Android Advanced Protection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Android में अभी ऑन करें ये सेटिंग, नहीं तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे सेफ रखें अपना डेटा
Android में अभी ऑन करें ये सेटिंग, नहीं तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे सेफ रखें अपना डेटा
टेक्नोलॉजी
अपने घर में भूलकर भी इन जगहों पर न रखें टीवी, नुकसान होना पक्का है, जानें किन बातों का रखें ध्यान
अपने घर में भूलकर भी इन जगहों पर न रखें टीवी, नुकसान होना पक्का है, जानें किन बातों का रखें ध्यान
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S24 पर आ गई 30,000 रुपये से ज्यादा की छूट, जानें कहां मिल रहा इतना सस्ता
Samsung Galaxy S24 पर आ गई 30,000 रुपये से ज्यादा की छूट, जानें कहां मिल रहा इतना सस्ता
टेक्नोलॉजी
3 स्टार या 5 स्टार AC? एसी खरीदते समय रेटिंग का क्या मतलब होता है, जानें कौन सा वाला बचाता है ज्यादा बिजली
3 स्टार या 5 स्टार AC? एसी खरीदते समय रेटिंग का क्या मतलब होता है, जानें कौन सा वाला बचाता है ज्यादा बिजली
Advertisement

वीडियोज

News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप,
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप
बिहार
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
जनरल नॉलेज
Roti Origin: सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
नौकरी
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget