सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हुए हो गए परेशान? अब ये AI आपको दिखाएगा सिर्फ जरूरी कंटेंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Noscroll 'डूमस्क्रॉलिंग' से बचाता है, समय और थकान कम करता है।

AI: क्या आप भी सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते-करते थक चुके हैं और बेकार कंटेंट से परेशान हो गए हैं? अब एक नया AI टूल इस झंझट को कम करने का दावा कर रहा है. Noscroll नाम के एक स्टार्टअप ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो आपके लिए खुद सोशल मीडिया खंगालकर सिर्फ जरूरी और काम की खबरें चुनकर देता है. यानी आपको अलग-अलग ऐप्स पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कैसे काम करता है यह AI टूल?

इस टूल को इस्तेमाल करना काफी आसान है. यूजर को पहले AI एजेंट से कनेक्ट होना होता है और चाहें तो अपने X अकाउंट को भी इससे जोड़ सकते हैं. इसके बाद आप AI को बता सकते हैं कि आपको किन विषयों में दिलचस्पी है और किन चीजों से आप दूर रहना चाहते हैं.

इन जानकारियों के आधार पर AI आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड न्यूज डाइजेस्ट तैयार करता है. फिर आपको बार-बार अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह टूल खुद ही आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपडेट भेजता रहता है कभी-कभी दिन में कई बार.

कहां-कहां से जुटाता है जानकारी?

यह AI टूल सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है. यह ब्लॉग्स, न्यूज वेबसाइट्स, Reddit, Hacker News और Substack जैसे प्लेटफॉर्म्स से जानकारी इकट्ठा करता है. खास बात यह है कि यह रिसर्च पेपर्स जैसे खास विषयों को भी ट्रैक कर सकता है. यूजर चाहें तो अपने पसंदीदा सोर्स भी इसमें जोड़ सकते हैं.

Doomscrolling से मिलेगी राहत

इस टूल को खास तौर पर डूमस्क्रॉलिंग की समस्या को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यानी वह आदत जिसमें लोग बिना रुके बेकार कंटेंट स्क्रॉल करते रहते हैं. यह AI गैर-जरूरी चीजों को फिल्टर कर देता है जिससे यूजर का समय बचता है और सोशल मीडिया की थकान भी कम होती है.

भारत में कैसा है इसका अनुभव

अगर बात करें इसके इस्तेमाल की तो यह टूल भारत में भी काम करता है. जब इसे X अकाउंट से जोड़ा गया तो इसने उसी हिसाब से अपडेट भेजना शुरू कर दिया जिन अकाउंट्स को फॉलो किया जा रहा था.

AI ने लंबी और डिटेल्ड टेक्स्ट अपडेट्स तैयार करके भेजीं जिससे बिना ज्यादा मेहनत के जरूरी खबरें मिलती रहीं. यह AI टूल उन लोगों के लिए खास फायदेमंद साबित हो सकता है जो सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं लेकिन जरूरी जानकारी से जुड़े भी रहना चाहते हैं.

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