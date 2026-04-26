हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हुए हो गए परेशान? अब ये AI आपको दिखाएगा सिर्फ जरूरी कंटेंट

सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हुए हो गए परेशान? अब ये AI आपको दिखाएगा सिर्फ जरूरी कंटेंट

AI: इन जानकारियों के आधार पर AI आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड न्यूज डाइजेस्ट तैयार करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 Apr 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Noscroll 'डूमस्क्रॉलिंग' से बचाता है, समय और थकान कम करता है।

AI: क्या आप भी सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते-करते थक चुके हैं और बेकार कंटेंट से परेशान हो गए हैं? अब एक नया AI टूल इस झंझट को कम करने का दावा कर रहा है. Noscroll नाम के एक स्टार्टअप ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो आपके लिए खुद सोशल मीडिया खंगालकर सिर्फ जरूरी और काम की खबरें चुनकर देता है. यानी आपको अलग-अलग ऐप्स पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कैसे काम करता है यह AI टूल?

इस टूल को इस्तेमाल करना काफी आसान है. यूजर को पहले AI एजेंट से कनेक्ट होना होता है और चाहें तो अपने X अकाउंट को भी इससे जोड़ सकते हैं. इसके बाद आप AI को बता सकते हैं कि आपको किन विषयों में दिलचस्पी है और किन चीजों से आप दूर रहना चाहते हैं.

इन जानकारियों के आधार पर AI आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड न्यूज डाइजेस्ट तैयार करता है. फिर आपको बार-बार अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह टूल खुद ही आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपडेट भेजता रहता है कभी-कभी दिन में कई बार.

कहां-कहां से जुटाता है जानकारी?

यह AI टूल सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है. यह ब्लॉग्स, न्यूज वेबसाइट्स, Reddit, Hacker News और Substack जैसे प्लेटफॉर्म्स से जानकारी इकट्ठा करता है. खास बात यह है कि यह रिसर्च पेपर्स जैसे खास विषयों को भी ट्रैक कर सकता है. यूजर चाहें तो अपने पसंदीदा सोर्स भी इसमें जोड़ सकते हैं.

Doomscrolling से मिलेगी राहत

इस टूल को खास तौर पर डूमस्क्रॉलिंग की समस्या को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यानी वह आदत जिसमें लोग बिना रुके बेकार कंटेंट स्क्रॉल करते रहते हैं. यह AI गैर-जरूरी चीजों को फिल्टर कर देता है जिससे यूजर का समय बचता है और सोशल मीडिया की थकान भी कम होती है.

भारत में कैसा है इसका अनुभव

अगर बात करें इसके इस्तेमाल की तो यह टूल भारत में भी काम करता है. जब इसे X अकाउंट से जोड़ा गया तो इसने उसी हिसाब से अपडेट भेजना शुरू कर दिया जिन अकाउंट्स को फॉलो किया जा रहा था.

AI ने लंबी और डिटेल्ड टेक्स्ट अपडेट्स तैयार करके भेजीं जिससे बिना ज्यादा मेहनत के जरूरी खबरें मिलती रहीं. यह AI टूल उन लोगों के लिए खास फायदेमंद साबित हो सकता है जो सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं लेकिन जरूरी जानकारी से जुड़े भी रहना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: मौसम का अचानक हमला! बारिश हो या लू, फोन की ये सेटिंग ऑन करते ही मिलेगा लाइव अलर्ट

Published at : 26 Apr 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
AI Social Media TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हुए हो गए परेशान? अब ये AI आपको दिखाएगा सिर्फ जरूरी कंटेंट
सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हुए हो गए परेशान? अब ये AI आपको दिखाएगा सिर्फ जरूरी कंटेंट
टेक्नोलॉजी
अब एक ही लॉगिन से चलेंगे Facebook, Instagram और आपके डिवाइस! ये है Meta का नया प्लान, जानें किसे होगा फायदा
अब एक ही लॉगिन से चलेंगे Facebook, Instagram और आपके डिवाइस! ये है Meta का नया प्लान, जानें किसे होगा फायदा
टेक्नोलॉजी
YouTube का बड़ा कदम! अब AI पकड़ेगा सेलिब्रिटीज का डीपफेक, फर्जी वीडियो बनाने वालों की खैर नहीं
YouTube का बड़ा कदम! अब AI पकड़ेगा सेलिब्रिटीज का डीपफेक, फर्जी वीडियो बनाने वालों की खैर नहीं
टेक्नोलॉजी
Jio का नया रिचार्ज प्लान: अब 84 दिनों तक मिलेगा 2GB, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT का मजा, जानिए पूरे बेनिफिट्स
Jio का नया रिचार्ज प्लान: अब 84 दिनों तक मिलेगा 2GB, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT का मजा, जानिए पूरे बेनिफिट्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज नाकेबंदी के बाद ट्रंप की ईरान पर ‘साइलेंट स्ट्राइक’, बिना बम और मिसाइल हमलों के 2,800 करोड़ रुपये का नुकसान
ट्रंप की ईरान पर ‘साइलेंट स्ट्राइक’, बिना मिसाइल हमलों के 2,800 करोड़ रुपये का नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'24 घंटे में गन्ना भुगतान, बनेगा किसान फंड', 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़े वादे
'24 घंटे में गन्ना भुगतान, बनेगा किसान फंड', 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़े वादे
टेलीविजन
'गुड न्यूज आने वाली है?' विक्की जैन और अंकिता लोखंडे को देख बोले पैप्स तो ऐसा था एक्ट्रेस का रिएक्शन
'गुड न्यूज आने वाली है?' विक्की जैन और अंकिता लोखंडे को देख बोले पैप्स तो ऐसा था एक्ट्रेस का रिएक्शन
आईपीएल 2026
IPL के 7 सबसे बड़े रन चेज, पंजाब किंग्स ने दो बार हासिल किया 250+ का टारगेट
IPL के 7 सबसे बड़े रन चेज, पंजाब किंग्स ने दो बार हासिल किया 250+ का टारगेट
इंडिया
'राष्ट्रीय सरेंडर संघ...', राम माधव के बहाने राहुल गांधी ने RSS पर कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप
'राष्ट्रीय सरेंडर संघ...', राम माधव के बहाने राहुल गांधी ने RSS पर कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पुणे में सड़क पर डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी, मां और नवजात की बचाई जान
महाराष्ट्र: पुणे में सड़क पर डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी, मां और नवजात की बचाई जान
एग्रीकल्चर
बढ़ती गर्मी में तालाब में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, इन तरीकों से करें मछलियों की हिफाजत
बढ़ती गर्मी में तालाब में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, इन तरीकों से करें मछलियों की हिफाजत
टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हुए हो गए परेशान? अब ये AI आपको दिखाएगा सिर्फ जरूरी कंटेंट
सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हुए हो गए परेशान? अब ये AI आपको दिखाएगा सिर्फ जरूरी कंटेंट
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget