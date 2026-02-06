हर बार वही-वही Reels देखकर हो गए बोर? ये ट्रिक अपनाते ही Instagram का एल्गोरिदम होगा रीसेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram: Instagram Reels आज सोशल मीडिया का सबसे पॉपुलर फीचर बन चुका है. फिटनेस टिप्स हों, एंटरटेनमेंट वीडियो या फिर एजुकेशनल कंटेंट Reels हर तरह की शॉर्ट वीडियो लोगों तक पहुंचा रहा है. भारत में Meta ने पिछले साल Reels-फर्स्ट अप्रोच को टेस्ट किया था जिसमें यूजर्स की पसंद और देखने की आदतों के आधार पर वीडियो सजेस्ट किए जाते हैं.

लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फीड में बार-बार एक जैसे वीडियो दिखने लगते हैं या ऐसा कंटेंट सामने आता है जिसमें आपकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती. ऐसे में Instagram का एल्गोरिदम रीसेट करना एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है.

क्यों बिगड़ जाता है Reels का एल्गोरिदम?

Instagram का एल्गोरिदम पूरी तरह यूजर के इंटरैक्शन पर काम करता है. आप कौन-सा Reel पूरा देखते हैं किसे दोबारा देखते हैं, किस पर लाइक या कमेंट करते हैं इन सब चीजों से ऐप आपकी पसंद को समझता है. कई बार अनजाने में किए गए इंटरैक्शन भी एल्गोरिदम को भ्रमित कर देते हैं जिससे उसी तरह के वीडियो बार-बार दिखने लगते हैं.

इसके अलावा समय के साथ लोगों की रुचि भी बदलती रहती है. जो कंटेंट कुछ महीने पहले पसंद आता था जरूरी नहीं कि आज भी वही अच्छा लगे. कभी-कभी फीड में ऐसा कंटेंट भी आ जाता है जो परेशान करने वाला या बिल्कुल बेकार लगता है. ऐसी स्थिति में एल्गोरिदम को नया स्टार्ट देना जरूरी हो जाता है.

Instagram में एल्गोरिदम रीसेट करने का आसान तरीका

Instagram ने अब ऐप के अंदर ही सुझाए गए कंटेंट को रीसेट करने का फीचर दे दिया है. इसके लिए सबसे पहले Instagram ऐप खोलें और अपनी प्रोफाइल पर जाएं. इसके बाद ऊपर दाईं तरफ दिख रहे तीन लाइन वाले ऑप्शन पर टैप करें. यहां आपको Content Preferences का विकल्प मिलेगा.

Content Preferences में जाने के बाद Reset Suggested Content का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर टैप करते ही स्क्रीन पर कुछ जानकारी आएगी, जिसे ध्यान से पढ़कर कन्फर्म करना होगा. आखिर में Reset Suggested Content पर टैप करते ही प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

रीसेट के बाद क्या बदलेगा?

रीसेट होने के बाद Instagram धीरे-धीरे आपकी नई पसंद के हिसाब से Reels दिखाना शुरू करेगा. शुरुआत में आपको अलग-अलग टॉपिक्स से जुड़े वीडियो नजर आ सकते हैं ताकि ऐप आपकी नई रुचियों को समझ सके. ध्यान रहे कि एक बार रीसेट करने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता. अगर आप भी बार-बार एक जैसे Reels देखकर ऊब चुके हैं तो यह तरीका अपनाकर अपनी Instagram फीड को फिर से फ्रेश और दिलचस्प बना सकते हैं.

