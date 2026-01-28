हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGTA 6 की कीमत हुई लीक! गेमर्स के उड़ गए होश, स्टैंडर्ड एडिशन खरीदने के लिए चाहिए होगा इतना पैसा

GTA 6 की कीमत हुई लीक! गेमर्स के उड़ गए होश, स्टैंडर्ड एडिशन खरीदने के लिए चाहिए होगा इतना पैसा

GTA 6 Price Leak: GTA 6 यानी Grand Theft Auto 6 साल 2026 का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला गेम माना जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Jan 2026 09:06 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

GTA 6 Price Leak: GTA 6 यानी Grand Theft Auto 6 साल 2026 का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला गेम माना जा रहा है. जैसे ही इसके दो ट्रेलर सामने आए, वैसे ही गेम से जुड़ी कीमत, फीचर्स और रिलीज डेट को लेकर लगातार लीक्स और अफवाहें आने लगीं. अब एक बार फिर GTA 6 की संभावित कीमत ने सुर्खियां बटोर ली हैं क्योंकि लंबे समय से माना जा रहा था कि इसका दाम काफी ज्यादा हो सकता है.

क्या सच में 100 डॉलर होगा GTA 6 का दाम?

कुछ समय पहले तक ऐसी अटकलें तेज थीं कि GTA 6 का स्टैंडर्ड एडिशन करीब 100 डॉलर की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, एक मार्केट एनालिस्ट ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि Rockstar Games अचानक इतनी ज्यादा कीमत नहीं रखेगा. इससे उन गेमर्स को राहत मिली है जो महंगे प्राइस टैग से परेशान थे.

ग्लोबल मार्केट में कितनी हो सकती है कीमत

Insider Gaming और अन्य मीडिया एनालिस्ट्स की मानें तो GTA 6 की कीमत 70 डॉलर के आसपास रह सकती है. कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत 79.99 डॉलर तक जा सकती है जो अमेरिका समेत दूसरे बड़े मार्केट्स में लागू होगी. वहीं भारत में इस गेम की अनुमानित कीमत करीब 7,199 रुपये बताई जा रही है जो मौजूदा AAA गेम्स की कीमत के करीब ही है.

रिलीज डेट और प्री-ऑर्डर को लेकर क्या है अपडेट

फिलहाल GTA 6 की लॉन्च डेट 19 नवंबर 2026 बताई जा रही है. इसके साथ ही यह भी चर्चा है कि गेम का तीसरा ट्रेलर मई 2026 के आसपास रिलीज किया जा सकता है. माना जा रहा है कि उसी समय Rockstar प्री-ऑर्डर से जुड़ी पूरी जानकारी भी साझा कर सकता है जिससे फैंस का इंतजार थोड़ा और रोमांचक हो जाएगा.

GTA 6 में क्या होगा खास

GTA 6 खिलाड़ियों को एक बार फिर Vice City की रंगीन लेकिन खतरनाक दुनिया में ले जाएगा. इस बार कहानी दो नए किरदारों Jason और Lucia के इर्द-गिर्द घूमेगी जो अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे. गेम में नए मैकेनिक्स देखने को मिल सकते हैं जैसे लव मीटर, एडवांस्ड वेपन स्विचिंग, कैरेक्टर स्विच सिस्टम और इन-गेम सोशल मीडिया. इसके अलावा Raul Batista, Boobie Ike और Cal Hampton जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी कहानी को और गहराई देंगे.

यह भी पढ़ें:

ये AI टूल मचा रहा है तूफान! इन 5 तरीकों से हो रहा इस्तेमाल, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 28 Jan 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
GTA 6 TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
महाराष्ट्र
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
महाराष्ट्र
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
बिजनेस
India-EU FTA: भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
बॉलीवुड
Border 2 की रिलीज के बाद पूरी टीम आई साथ, सनी देओल और वरुण धवन का दिखा स्वैग
Border 2 की रिलीज के बाद पूरी टीम आई साथ, सनी देओल और वरुण धवन का दिखा स्वैग
महाराष्ट्र
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की सोशल मीडिया हसीना का लीक हुआ प्राइवेट वीडियो? मरियम नवाज से लगाई मदद की गुहार
पाकिस्तान की सोशल मीडिया हसीना का लीक हुआ प्राइवेट वीडियो? मरियम नवाज से लगाई मदद की गुहार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget