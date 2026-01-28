GTA 6 की कीमत हुई लीक! गेमर्स के उड़ गए होश, स्टैंडर्ड एडिशन खरीदने के लिए चाहिए होगा इतना पैसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

GTA 6 Price Leak: GTA 6 यानी Grand Theft Auto 6 साल 2026 का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला गेम माना जा रहा है. जैसे ही इसके दो ट्रेलर सामने आए, वैसे ही गेम से जुड़ी कीमत, फीचर्स और रिलीज डेट को लेकर लगातार लीक्स और अफवाहें आने लगीं. अब एक बार फिर GTA 6 की संभावित कीमत ने सुर्खियां बटोर ली हैं क्योंकि लंबे समय से माना जा रहा था कि इसका दाम काफी ज्यादा हो सकता है.

क्या सच में 100 डॉलर होगा GTA 6 का दाम?

कुछ समय पहले तक ऐसी अटकलें तेज थीं कि GTA 6 का स्टैंडर्ड एडिशन करीब 100 डॉलर की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, एक मार्केट एनालिस्ट ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि Rockstar Games अचानक इतनी ज्यादा कीमत नहीं रखेगा. इससे उन गेमर्स को राहत मिली है जो महंगे प्राइस टैग से परेशान थे.

ग्लोबल मार्केट में कितनी हो सकती है कीमत

Insider Gaming और अन्य मीडिया एनालिस्ट्स की मानें तो GTA 6 की कीमत 70 डॉलर के आसपास रह सकती है. कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत 79.99 डॉलर तक जा सकती है जो अमेरिका समेत दूसरे बड़े मार्केट्स में लागू होगी. वहीं भारत में इस गेम की अनुमानित कीमत करीब 7,199 रुपये बताई जा रही है जो मौजूदा AAA गेम्स की कीमत के करीब ही है.

रिलीज डेट और प्री-ऑर्डर को लेकर क्या है अपडेट

फिलहाल GTA 6 की लॉन्च डेट 19 नवंबर 2026 बताई जा रही है. इसके साथ ही यह भी चर्चा है कि गेम का तीसरा ट्रेलर मई 2026 के आसपास रिलीज किया जा सकता है. माना जा रहा है कि उसी समय Rockstar प्री-ऑर्डर से जुड़ी पूरी जानकारी भी साझा कर सकता है जिससे फैंस का इंतजार थोड़ा और रोमांचक हो जाएगा.

GTA 6 में क्या होगा खास

GTA 6 खिलाड़ियों को एक बार फिर Vice City की रंगीन लेकिन खतरनाक दुनिया में ले जाएगा. इस बार कहानी दो नए किरदारों Jason और Lucia के इर्द-गिर्द घूमेगी जो अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे. गेम में नए मैकेनिक्स देखने को मिल सकते हैं जैसे लव मीटर, एडवांस्ड वेपन स्विचिंग, कैरेक्टर स्विच सिस्टम और इन-गेम सोशल मीडिया. इसके अलावा Raul Batista, Boobie Ike और Cal Hampton जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी कहानी को और गहराई देंगे.

