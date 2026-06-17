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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI Agents के इस कारनामे ने बढ़ा दी चिंता! इन लोगों की जा सकती है नौकरी, जानिए पूरा मामला

AI Agents के इस कारनामे ने बढ़ा दी चिंता! इन लोगों की जा सकती है नौकरी, जानिए पूरा मामला

Artificial Intelligence: Anthropic ने अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच Claude Code के लगभग 4 लाख सेशन का विश्लेषण किया.

Reported By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 17 Jun 2026 04:21 PM (IST)
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  • AI ने डिबगिंग समय 50% घटाया, दोहराव वाले कार्यों में भूमिका।

Artificial Intelligence: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब केवल चैटबॉट या कंटेंट बनाने तक सीमित नहीं रह गया है. शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में इसकी भूमिका तेजी से बढ़ रही है. अब AI कंपनी Anthropic की एक नई रिपोर्ट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कोडिंग से जुड़े नौकरियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, AI एजेंट्स कई रियल प्रोजेक्ट्स में इंसानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के बराबर परफॉर्मेंस करते दिखाई दे रहे हैं.

कोडिंग टास्क में इंजीनियरों की बराबरी कर रहा AI

Anthropic ने अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच Claude Code के लगभग 4 लाख सेशन का विश्लेषण किया. इस स्टडी में यह समझने की कोशिश की गई कि लोग AI के साथ किस तरह काम कर रहे हैं, कौन-कौन से काम किए जा रहे हैं और उनमें सफलता की दर कितनी है.

रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला परिणाम यह रहा कि AI एजेंट्स कई कोडिंग कामों में पेशेवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के जैसे ही सफलता हासिल कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि तकनीकी बैकग्राउंड न रखने वाले लोग भी AI की मदद से ऐसे प्रोग्रामिंग काम पूरे कर पा रहे हैं जिन्हें पहले केवल अनुभवी डेवलपर्स ही आसानी से कर सकते थे.

AI कर रहा पूरा काम

रिपोर्ट के अनुसार, इंसानों और AI के बीच काम का एक नया बंटवारा उभरकर सामने आया है. ज्यादातर मामलों में लोग यह तय करते हैं कि उन्हें क्या बनाना है जबकि AI यह तय करता है कि उसे कैसे बनाना है.

यानी प्रोजेक्ट की प्लानिंग, टारगेट और दिशा तय करने का काम इंसान कर रहे हैं जबकि कोड लिखना, कमांड चलाना, बग ठीक करना और तकनीकी कामों जैसी जिम्मेदारियां AI संभाल रहा है. इससे डेवलपमेंट प्रोसेस पहले की तुलना में काफी तेज हो रही है.

डिबगिंग में लगा समय हुआ आधा

स्टडी में यह भी सामने आया कि AI टूल्स के इस्तेमाल से सॉफ्टवेयर में आने वाली कमियों को ठीक करने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है. Anthropic के आंकड़ों के अनुसार, डिबगिंग से जुड़े सेशनों की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत तक घट गई.

आसान भाषा में कहें तो AI अब केवल कोड लिखने में ही नहीं बल्कि गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. इससे डेवलपर्स का समय बच रहा है और प्रोजेक्ट जल्दी पूरे हो रहे हैं.

क्या कोडिंग नौकरियों पर मंडरा रहा है खतरा?

रिपोर्ट यह नहीं कहती कि AI पूरी तरह इंसानी प्रोग्रामर्स की जगह लेने वाला है. हालांकि यह जरूर संकेत देती है कि रोजमर्रा के और दोहराए जाने वाले कोडिंग कामों में AI की भूमिका लगातार बढ़ रही है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 17 Jun 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI AI Agents Anthropic AI
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